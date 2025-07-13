Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел

Ржавчина ежегодно наносит мировой экономике ущерб в размере около 2,5 триллиона долларов. Она разрушает мосты, корабли, автомобили и металлические конструкции, превращая прочное железо в хрупкую красно-коричневую пыль. Но теперь у человечества появился шанс остановить этот процесс.
Железо — основа современной инфраструктуры. Прочное, недорогое, удобное в обработке — оно используется везде. Однако его главный враг — кислород и влага, которые запускают цепную реакцию коррозии.
Защитные краски, цинкование и полимеры лишь временно задерживают разрушение. Солёный туман, ультрафиолет и перепады температур постепенно разрушают защитные слои. Малейшая трещина становится стартом для электрохимической реакции, которая уничтожает металл изнутри.
Большинство грунтовок плохо держатся на железе. Они отлично работают с благородными металлами, но с железом быстро теряют сцепление. Керамические покрытия, графеновые слои и золь-гели тоже не идеальны — они требуют сложного и дорогого производства.
Главная проблема — плохая адгезия. Именно с неё и начала работу команда исследователей под руководством Элада Гросса из Еврейского университета в Иерусалиме.
Учёные создали уникальную двухслойную систему защиты. Сначала на металл наносится сверхтонкая грунтовка из N-гетероциклического карбена (NHC) — соединения, которое надёжно прилипает к железу. Ранее аналогичное вещество демонстрировало выдающуюся устойчивость на золоте даже в агрессивных условиях.
После этого наносится полимерный слой на основе этоксилатдиакрилата бисфенола-А. Под воздействием ультрафиолета он превращается в прочную сетчатую структуру, которая образует плотный барьер.
"Это огромный шаг вперёд в защите железа от коррозии", — отметил профессор Элад Гросс.
Испытания проводились в солёной воде с концентрацией соли 3,5% — как в морской. Результаты оказались впечатляющими: новое покрытие снизило ток коррозии в 100 раз и сместило потенциал коррозии на 475 мВ в сторону благородных металлов.
За сутки в агрессивной среде покрытие показало 99,6% эффективности. Оно не вспучилось, не потрескалось и не отслоилось.
Судоверфи, мосты, бетонные конструкции — все они могут получить защиту, которая продлит срок службы на годы. Для судов это означает меньше посещений сухого дока, а значит — существенную экономию.
При этом процесс нанесения прост: грунтовка оседает на металл под действием электрического поля, а полимер фиксируется обычными УФ-лампами. Подходит даже для сложных форм и внутренних полостей.
Чем меньше требуется ремонтов и перекрасок, тем меньше загрязнения: меньше пыли, растворителей и металлических отходов. Кроме того, технология не требует дорогих компонентов — используется недорогое железо вместо нержавейки.
По словам Элада Гросса, команда уже работает над следующими задачами: созданием самовосстанавливающихся покрытий, добавлением антиобрастающих свойств для морских судов и тестированием на чугуне и низколегированных сталях.
Однажды такой простой гвоздь, покрытый новым материалом, сможет прослужить дольше, чем некоторые детали из нержавеющей стали.
Ржа́вчина - общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. Есть и другие формы ржавчины, например, продукт, образующийся в ходе реакции железа с хлором при отсутствии кислорода.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?