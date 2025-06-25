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Apple против RuStore: что грозит производителям за несоблюдение нового закона

2:17
Наука

Российские власти приняли закон, обязывающий производителей электроники, включая Apple, обеспечить возможность установки и функционирования отечественного магазина приложений RuStore на смартфонах.

линейка IPhone 16
Фото: commons.wikimedia.org by Kyu3a, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
линейка IPhone 16

Таким образом, устройства на iOS будут обязаны поддерживать RuStore аналогично устройствам на базе Android. Закон вступит в силу в 2025 году.

Государственная Дума РФ утвердила закон, запрещающий любые ограничения на установку RuStore на мобильные устройства. Данная мера в первую очередь направлена против Apple, которая ранее препятствовала установке альтернативных магазинов приложений на своих устройствах с iOS.

Новое законодательство устанавливает для производителей обязанность обеспечивать доступ к российским приложениям, включая их установку, обновление и оплату через RuStore.

Согласно закону, игнорирование этих требований или отказ в предустановке российских приложений будет расцениваться как серьезный дефект продукции. Это может повлечь за собой штрафы, изъятие продукции из продажи или другие санкции против компаний-производителей.

Действие закона начинается с 1 сентября 2025 года. При этом он не запрещает реализацию iPhone или других устройств Apple в России, но требует от компании предоставить возможность использования RuStore на своих устройствах, пишет "Царьград".

В период подготовки законопроекта велись переговоры с Apple для достижения компромисса. По словам представителей Госдумы, позиция Apple была твердой, но без агрессии.

Однако ранее Apple приостановила официальные поставки своей продукции в Россию и ограничила работу ряда сервисов, таких как App Store, Apple Pay и Maps.

Рассматривались даже более радикальные меры, вплоть до взлома устройств в случае отказа Apple от сотрудничества, но они не получили поддержки. Несмотря на прекращение официальных поставок, техника Apple по-прежнему импортируется в Россию по параллельным каналам, хотя гарантийное обслуживание и доступность сервисов остаются под вопросом.

Уточнения

Агрессивное поведение — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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