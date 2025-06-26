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Секрет неприступной реки: что мешает построить мост через Амазонку

2:07
Наука

Самая полноводная река планеты остаётся непреодолимым барьером даже в эпоху спутников и мегаполисов. Ни один мост так и не пересёк её водную гладь. Почему?

Река Амазонка
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амазонка

Непокорённая стихия

Амазонка — не просто река. Это живой организм длиной более 6 тысяч километров, меняющий своё русло, разливающийся на десятки километров в сезон дождей и выталкивающий на поверхность целые плавучие острова.

Во время паводков уровень воды поднимается на 10-15 метров, течение усиливается, а берега становятся непредсказуемыми. Создать над такой стихией устойчивый мост — всё равно что построить замок на волнах.

Экология против бетона

Вмешательство в жизнь Амазонки — это не просто технический вопрос. Это удар по экосистеме мирового значения. Любой мост нарушил бы пути миграции животных, изменил водный режим и уничтожил редкие виды флоры и фауны.

Местные жители не хотят прогресса ценой своих рек и лесов. Когда правительство Перу предложило соединить Икитос с остальным миром мостом, в ответ прозвучало твёрдое: "Не трогайте нашу реку!"

Природа и коррупция — союзники

Даже если преодолеть технические сложности, остаются политические. В Бразилии мост в районе Белена обещал стать рекордом, но утонул в коррупционных скандалах и финансовых дырах.

А в Колумбии проект в Летисии застопорили всё те же природные враги: нестабильный грунт, тропические ливни и те самые плавучие острова, что грозят снести любую конструкцию.

Альтернатива есть

И всё же люди не сидят в изоляции. По реке ходят паромы, лодки, гидролёты, а в отдалённых деревнях используют канатные переправы. Они маневренны, экологичны и не вторгаются в хрупкий мир реки.

Амазонка не против человека. Она просто требует уважения. И пока это условие не выполнено, мостов над ней не будет.

Уточнения

Амазо́нка (исп. и порт. Amazonas) — крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности. Протекает по Южной Америке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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