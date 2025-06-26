Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Моряки веками рассказывали о страшных провалах в морской глади, где корабли исчезали без следа. Долгое время такие истории считались выдумками, пока в 2012 году исследователи из Австралии не доказали: так называемые "дыры-убийцы" существуют.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Это явление — полная противоположность гигантским волнам. Только если те поднимают стену воды вверх, то дыры уводят всё вниз, образуя резкий провал на поверхности. Такое внезапное "погружение" в океан — настоящий капкан, из которого невозможно выбраться. "Выбраться из такой дыры не получится", — говорится в отчёте.

Самое пугающее: эти воронки возникают неожиданно и пока почти не фиксируются приборами. Океан остаётся малоизученным — почти 80% его дна не покрыто детальной картографией.

Моделирование в Киотском университете и данные спутниковых наблюдений подтвердили: дыра и волна — два лица одного явления. Оно возникает, когда энергия волн накладывается особым образом — и создаёт либо всплеск, либо провал. Такой же эффект встречается и в других науках — от физики лазеров до экономики.

И хотя "волна Драупнера" — официально зафиксированная гигантская волна — уже стала научным фактом, о "дырах" ещё многое неизвестно. Они молчаливы, не оставляют шанса — и именно этим страшны.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

