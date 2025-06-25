Пустыня против океана: где шансов выжить почти нет

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Кажется, оба варианта — не из приятных. И в том, и в другом месте человек оказывается один на один со стихией: без воды, без пищи, без связи. Но где на самом деле шансов выжить больше?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустыня

История 18-летнего индонезийца по имени Алди даёт неожиданный ответ. Он 49 дней дрейфовал в океане на деревянной платформе — и выжил. Без мотора, без компаса и без пресной воды. Его плот унесло во время рыбалки, и всё, что оставалось — надеяться на течение и не сдаваться. Алди пил дождевую воду, ловил рыбу, жёг огонь ночью, чтобы быть заметнее. И в итоге — был спасён грузовым судном у берегов Гуама.

Океан — не приговор

Как ни странно, открытое море даёт шансы. Даже если кажется, что ты — точка среди бескрайней воды, тебя могут заметить. Важно одно — продержаться. Течение может вынести к судоходному маршруту, дождь — напоить, а прохлада воды — спасти от перегрева.

А что насчёт пустыни

Пустыня — другое дело. Здесь всё против тебя:

Жара днём, холод ночью

Отсутствие тени и воды

Обезвоживание за считаные часы

Нулевая вероятность быть замеченным, если не выйти на дорогу или не найти авиамаршрут

Постоянное движение с грузом на спине

Иллюзии оазисов вместо реальных источников воды

Даже если у вас есть припасы — они заканчиваются быстро. А искать воду — это значит тратить энергию, которую и так неоткуда взять. Вода не капает с неба. Здесь не океан, где может пройти дождь.

Почему океан может быть "мягче", чем кажется

Да, в море солёная вода. Но рядом — влажный воздух, тучи, испарения. Можно поймать дождь, можно соорудить парус из одежды, собрать влагу на ткани, выждать ночь. В пустыне же воздух сухой и мёртвый. Он вытягивает влагу с кожи и лёгких, словно губка.

Что же опаснее

С точки зрения шанса на выживание — пустыня страшнее.

На плоту можно дрейфовать, спасаясь от жары, не двигаясь лишний раз. В пустыне — ты должен идти. Идти под солнцем, пока ноги держат.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.



