Карта мира устарела: планета запустила процесс создания нового океана

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В школьных учебниках мы привыкли видеть привычную картину — пять океанов: Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый и Южный (Антарктический). Но сегодня геологи уверенно говорят — вскоре на планете появится шестой океан. И его зарождение уже можно наблюдать в реальном времени — в Великой рифтовой долине Восточной Африки.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Африка трещит по швам

Восточная часть Африканского континента медленно, но неумолимо раскалывается. Этот тектонический процесс длится миллионы лет, но в XXI веке он стал особенно заметным. На глазах учёных и местных жителей в регионе Афар, на стыке трёх тектонических плит — Африканской, Сомалийской и Аравийской — формируется гигантская трещина, которая в будущем превратится в океан.

Этот процесс — наглядный пример действия тектонических сил. Земная кора состоит из гигантских плит, которые медленно движутся, сталкиваются, расходятся и скользят друг относительно друга. Именно благодаря этим движениям появляются горы, океаны, вулканы и землетрясения.

Катастрофическое начало: хроника разлома

Одним из самых заметных эпизодов стала серия событий в 2005 году. Тогда произошло извержение вулкана Даббаху в Эфиопии. Оно сопровождалось мощными землетрясениями, выбросами магмы и образованием гигантской трещины длиной более 60 километров. Она стала видна даже на спутниковых снимках.

Учёные зафиксировали, что за 10 дней земная кора разошлась почти на два метра — невероятно быстро по геологическим меркам. С тех пор трещина продолжает расти со скоростью 2-3 сантиметра в год. Для планеты это стремительное изменение.

Как рождаются океаны

Сценарий рождения нового океана вполне ясен и подтверждён десятками примеров из геологического прошлого Земли.

Когда две литосферные плиты расходятся, между ними образуется разлом. В этот зазор начинает поступать магма из мантии, которая застывает, формируя новую океаническую кору. Постепенно разлом расширяется, углубляется, и в него начинает проникать вода из соседних морей и океанов.

Именно так миллионы лет назад образовался Атлантический океан, когда раскололся древний суперконтинент Пангея. И сегодня мы наблюдаем начало того же процесса — на Африканском роге.

Где появится новый океан

Разлом, проходящий по территории Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика, со временем превратит восточную часть Африки в гигантский остров, который будет отделён от основной части континента новым океаном. Вода из Красного моря и Аденского залива затопит эту впадину, превратив её в огромный морской бассейн.

Этот процесс уже начался в следующих регионах

Афарская впадина — начальная точка раскола;

Великая рифтовая долина — протяжённая система разломов, охватывающая Восточную Африку;

Район озёр Танганьика и Малави — углубления, которые уже частично заполнены водой и напоминают миниатюрные зачатки океана.

Когда это произойдёт

По оценкам геологов, до полного формирования океана потребуется около 5-10 миллионов лет. Это мгновение для геологических процессов, но, конечно, недостижимо по человеческим меркам.

Тем не менее, некоторые последствия этого процесса уже ощутимы:

участившиеся землетрясения в Восточной Африке;

рост вулканической активности;

появление новых горячих источников и гейзеров;

проседание участков земли, что уже угрожает инфраструктуре некоторых населённых пунктов.

Влияние на геополитику и экономику

Появление нового океана полностью изменит карту Африки. Восточные регионы Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика станут островом, отделённым от основной части континента.

Это повлечёт за собой:

Пересмотр морских границ и исключительных экономических зон.

Появление новых морских портов и торговых путей.

Перераспределение влияния на международные логистические маршруты, в том числе важнейший маршрут Азия — Европа.

Повышение значимости Суэцкого канала и других стратегических точек.

Экологические последствия

Появление океана создаст уникальные условия для развития жизни. Подводные вулканы, гидротермальные источники и богатейшие минеральные отложения станут основой для формирования новых экосистем.

Многие биологи уверены, что в этом будущем океане появятся уникальные виды организмов, которые смогут адаптироваться к экстремальным условиям: высоким температурам, давлению и химическому составу воды.

Чему учит нас Африканский разлом

Этот процесс — наглядное подтверждение того, что планета постоянно меняется. Она жива. То, что кажется нам стабильным — континенты, берега, горы — на самом деле лишь временные состояния в бесконечном цикле тектонической активности.

Глядя на Африканский разлом, мы буквально видим, как рождается океан. Это то, что миллионы лет назад происходило с Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

Прощай, мир, каким мы его знали

Хотя сам процесс займёт миллионы лет, его последствия уже ощущаются. Разлом в Восточной Африке напоминает нам: Земля никогда не бывает статичной. Она дышит, движется и меняется. И однажды на месте пустынь, саванн и гор Восточной Африки появится огромный океан, который навсегда изменит лицо планеты.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

