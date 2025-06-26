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История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта

6:32
Наука

Когда говорят о самых древних сооружениях, в голову сразу приходят египетские пирамиды или загадочный Стоунхендж. Однако новое археологическое открытие в корне меняет наше представление о том, когда люди начали возводить искусственные конструкции. В пещере Теопетра, расположенной в Греции, обнаружена каменная стена возрастом 23 тысячи лет — на 16 тысяч лет старше Великой пирамиды в Гизе.

Египет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Египет

Это сооружение не только древнее любых известных мегалитов, но и служит прямым доказательством того, что ещё в ледниковую эпоху люди уже обладали инженерными навыками, строили защитные конструкции и стремились изменить окружающую среду для собственного выживания.

Теопетра — окно в доисторический мир

Пещера Теопетра находится в регионе Фессалия, на склоне известняковой горы, которая возвышается над долиной Метеора — знаменитого места с монастырями, построенными прямо на отвесных скалах. Но задолго до монахов, за десятки тысяч лет, сюда пришли люди эпохи позднего палеолита.

Это была не просто стоянка древних охотников. Люди активно использовали пещеру как жилище, укрытие и, что самое главное, место, которое они адаптировали под свои нужды.

Самая древняя стена на Земле

Центральный объект этого открытия — каменная стена, частично перекрывающая вход в пещеру. Археологи считают, что она была построена с целью защиты от холода в разгар последнего ледникового периода, когда температуры опускались на десятки градусов ниже современных норм.

"Это первая в истории человечества попытка создания искусственного барьера для защиты жилища", — отмечают исследователи.

Для сравнения, Великая пирамида Хеопса в Египте была построена около 2560 года до н. э. Каменная стена Теопетры старше её почти на 16 тысяч лет, а Стоунхендж — младше более чем на 18 тысяч лет.

Как установили возраст

Для определения возраста использовался метод оптически стимулированной люминесценции (OSL). Он позволяет узнать, когда в последний раз минеральные частицы (песок, пыль) подвергались солнечному свету. Этот метод особенно надёжен для объектов, скрытых под землёй или внутри сооружений.

С помощью OSL учёные выяснили, что стена была построена около 23 000 лет назад, в самый разгар последнего ледникового максимума, когда значительная часть Европы была покрыта льдом.

Что ещё нашли в пещере

Археологические раскопки в Теопетре продолжаются с конца 1980-х годов. За это время учёные обнаружили:

  • следы костров, использовавшихся для обогрева и приготовления пищи;

  • каменные и кремнёвые орудия труда;

  • кости животных, на которых охотились древние жители;

  • отпечатки детских стоп на полу пещеры — свидетельства того, что это было семейное поселение.

Всё это говорит о том, что люди жили здесь не случайно, а на протяжении тысячелетий, сменяя друг друга из поколения в поколение.

Теопетра — не единственное древнее поселение

После Теопетры человечество долго не оставляло архитектурных следов. Следующее по возрасту крупное поселение — Чатал-Хююк в Турции, датируется примерно 7400 годом до н. э. Это уже раннее неолитическое общество, с домами, улицами и централизованной системой быта.

Позже появились мегалитические комплексы Западной Европы: Стоунхендж в Англии, Карнак во Франции, Ньюгрейндж в Ирландии.

Но ни одно из них не может сравниться по возрасту с каменной стеной Теопетры.

Почему это открытие так важно

Долгое время считалось, что люди эпохи палеолита вели исключительно кочевой образ жизни, занимались охотой и собирательством и не строили ничего капитального. Теопетра опровергает эту теорию.

Создание стены требует коллективных усилий, планирования, разделения труда и понимания физических законов — то есть уже зачатков инженерного мышления. Люди тех времён не просто выживали, но активно взаимодействовали с окружающим пространством.

Это также ставит под сомнение утверждение о том, что архитектура появилась только с развитием сельского хозяйства и оседлого образа жизни в неолите.

Как изменилась жизнь людей в ледниковый период

Период около 23 000 лет назад был временем экстремального похолодания. Уровень моря был на 120-130 метров ниже современного, огромные территории Европы и Азии покрывали ледники. Жизнь людей зависела от способности находить убежища, защищаться от холода и добывать пищу в суровых условиях.

Постройка стены в Теопетре показывает, что наши предки уже тогда искали технологические решения для выживания.

Пещера открыта для посетителей

Сегодня Теопетра — археологический памятник, открытый для туристов. Посетители могут увидеть не только знаменитую каменную стену, но и выставки с артефактами: орудиями труда, костями животных, фрагментами угля от древних костров.

Местные власти и учёные прилагают усилия для сохранения этого уникального наследия. Пещера оборудована для безопасного посещения, а рядом создан музей.

Последствия для науки

"Теопетра — это не просто древнее сооружение. Это вызов современным представлениям об истории цивилизации", — говорят исследователи.

Если уже 23 000 лет назад люди умели строить, значит, цивилизационное развитие началось гораздо раньше, чем предполагалось. Это может означать, что многие другие древние сооружения ещё не обнаружены — скрытые под слоем земли, воды или разрушенные временем.

Стена в пещере Теопетра — напоминание о том, насколько изобретательными и целеустремлёнными были наши предки. И, возможно, именно благодаря таким решениям, как строительство защитных сооружений, человечество сумело выжить в самые тяжёлые климатические эпохи.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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