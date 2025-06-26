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130 тысяч лет назад планета уже тонула — доказательства нашли в ледяном архиве Антарктиды

5:44
Наука

На первый взгляд — просто безжизненная белая пустыня, где ледяной ветер способен заморозить всё живое. Но для учёных это настоящий климатический архив, хранящий тайны прошлого и, возможно, предупреждения о будущем. Сегодня исследователи отправились на край света, чтобы раскрыть одну из важнейших загадок планеты — как выглядела Земля в эпоху глобального потепления 130 тысяч лет назад. Ответ может изменить наше представление о будущем.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Экспедиция без права на ошибку

Два человека — гляциолог Хайди Севестре, и полярный исследователь Мэтью Тордер - почти три месяца будут пересекать Антарктиду на лыжах. Передвигаться они будут при помощи специальных воздушных змеев, которые заменяют транспорт и позволяют передвигаться по льду без топлива. Их маршрут — с востока на запад через самые суровые уголки континента.

Главная цель миссии под названием Under Antarctica — с помощью радаров глубокого сканирования найти древний слой льда возрастом 130 тысяч лет. Почему именно этот? Он относится к межледниковому периоду — времени, когда температура на планете была выше, чем сегодня, примерно на 1,5-2 градуса. То есть сопоставима с прогнозами по нынешнему глобальному потеплению.

Почему этот лёд так важен

Этот конкретный ледяной пласт может быть прямым доказательством того, что уже случалось с планетой в условиях сильного потепления. Особенно это важно для понимания судьбы Западной Антарктиды — самого уязвимого ледяного щита на Земле. Если подтвердится, что он уже однажды разрушался при подобных климатических условиях, это станет серьёзным предупреждением для человечества.

Учёные считают, что обрушение ледяного щита тогда вызвало повышение уровня океана на 3-4 метра. Это означало бы затопление множества прибрежных городов, в том числе Нью-Йорка, Токио, Шанхая, Санкт-Петербурга и Амстердама.

И если такой сценарий уже был в прошлом, значит, он вполне может повториться — возможно, даже в ближайшие 100-200 лет.

Лед как машина времени

Антарктический лёд — это не просто замёрзшая вода. Это идеальный природный архив, в котором буквально "записана" история климата Земли за сотни тысяч лет.

В каждом слое — пузырьки воздуха, захваченные в момент замерзания. Они позволяют определить уровень углекислого газа, метана и других парниковых газов в атмосфере того времени. Также в слоях льда сохраняются частицы вулканического пепла, пыль из пустынь, микроскопические организмы и даже следы древних эпидемий.

Чтение этого ледяного архива позволяет понять:

  • какие температуры были на планете;

  • насколько быстро происходили климатические изменения;

  • что служило триггерами катастрофических процессов;

  • как экосистемы реагировали на изменения.

Именно поэтому лёд возрастом 130 тысяч лет способен дать ответ: насколько устойчив современный климат и действительно ли таяние ледников уже не остановить.

Наука становится ближе

Экспедиция Under Antarctica поддержана ЮНЕСКО и транслируется National Geographic France. Причём проект имеет не только научную, но и образовательную задачу.

"Чтобы наука влияла на мир, она должна говорить с людьми на языке эмоций. Только так можно добиться понимания и перемен", — подчёркивает Хайди Севестре.

Каждый день команда будет выходить на связь со школами и университетами по всему миру, рассказывая о своих открытиях, испытаниях и переживаниях. За их путешествием будут следить тысячи студентов в режиме реального времени через специальную онлайн-платформу.

Почему это касается каждого

Последние годы ясно показывают: изменения климата больше не абстрактная угроза будущего, а реальность. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), уровень мирового океана за последние 100 лет вырос более чем на 20 сантиметров. Но прогнозы предупреждают о гораздо более серьёзных рисках.

Если Западная Антарктида действительно уже однажды разрушалась в условиях потепления на 1,5-2 градуса, то нынешние темпы потепления несут прямую угрозу для всего человечества.

Речь идёт не только о затопленных городах. Повышение уровня океана приведёт к:

  • потере сельскохозяйственных земель;

  • массовым переселениям (по оценкам ООН — до 1 миллиарда климатических беженцев к 2100 году);

  • росту продовольственных кризисов;

  • увеличению числа стихийных бедствий.

Идём по грани

Сегодня лёд Антарктиды может быть последним, кто пытается предупредить человечество. Понять, что происходило с Землёй в аналогичных условиях 130 тысяч лет назад — значит иметь шанс предотвратить катастрофу.

И в этом смысле экспедиция Under Antarctica — не просто полярное приключение. Это попытка заглянуть в будущее, вооружившись данными прошлого.

"Наша миссия — дать науке лицо, голос и смысл. Чтобы каждый понял: изменения климата — это не что-то далёкое, это наша реальность", — говорит Мэтью Тордер.

И, возможно, лёд, который пережил смену эпох, станет тем самым свидетельством, которое поможет человечеству не повторить ошибок прошлого.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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