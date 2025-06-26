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В пещерах Юньнани нашли вирусы, которые могут пересечь границу между видами

2:31
Наука

Южнокитайская провинция Юньнань оказалась в центре внимания вирусологов: местные летучие мыши стали источником тревожных находок. Учёные из Университета Сунь Ятсена поймали 142 особи из 10 видов и обнаружили в их организмах 22 вируса, среди которых два — особенно опасны. Они поразительно напоминают патогены, вызывающие лихорадки Хендра и Нипах, ранее уже ставшие причиной смертельных вспышек заболеваний в Азии и Австралии.

Летучая мышь
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летучая мышь

Что именно нашли в почках мышей

Молекулярные биологи анализировали образцы тканей, собранные с 2017 по 2021 год. В процессе расшифровки ДНК и РНК выяснилось: девять вирусов оказались родственниками известных возбудителей заболеваний, а два из них — почти точные копии вирусов Хендра и Нипах.

Оба патогена, обозначенные как YBH1 и YBH2, потенциально способны пересечь межвидовой барьер и попасть к человеку через контакт с животными.

"Мы выявили два патогена, очень близких к вирусам Хендра и Нипах, чьё проникновение в популяции домашних животных или людей может привести к серьёзным последствиям", — подчеркивают исследователи.

Почему это открытие так важно

Летучие мыши давно известны как переносчики множества вирусов. Но тот факт, что 90% найденных образцов — совершенно новые для науки — говорит о масштабах "белых пятен" в изучении этих животных.

YBH1 и YBH2 могут оказаться опасными не только для животных, но и для человека, если произойдёт "переход" вируса на новый вид — особенно в условиях близкого соседства фруктовых садов и пещер с летучими мышами и человеческих поселений.

Нипах и Хендра: что о них стоит знать

  • Вирус Нипах вызывает тяжёлый энцефалит и респираторные инфекции. Летальность — до 80%.
  • Вспышки происходят в Южной и Юго-Восточной Азии.
  • Вирус Хендра за последние годы убил несколько человек и сотни лошадей в Австралии.

Сходство новых китайских вирусов с этими патогенами делает ситуацию особенно тревожной. Учёные подчеркивают необходимость постоянного мониторинга и анализа патогенов, переносимых рукокрылыми, чтобы вовремя предотвратить возможную эпидемию.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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