Земле не грозит опасность, даже если астероид попадёт в Луну — вот почему

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Кажется, в сценарии конца света добавился новый сюжет: астероид может столкнуться с Луной. Название у него — 2024 YR4. Его диаметр — около 60 метров, и учёные предполагают, что он может достигнуть Луны 22 декабря 2032 года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Вероятность столкновения, по оценкам международной научной группы, — 4%. Много это или мало? Достаточно, чтобы привлечь внимание исследователей и вызвать волну обсуждений. Но действительно ли есть повод для тревоги?

Что говорят российские специалисты

По мнению экспертов из МФТИ, ничего катастрофического в этом событии нет. Даже если столкновение произойдёт, Земле ничто не угрожает. В худшем случае пострадают некоторые спутники, находящиеся на орбите Луны — но и то с крайне низкой вероятностью.

Александр Родин, исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды МФТИ, пояснил:

"Действительно, при ударе часть вещества может быть выбита с поверхности Луны, образуя рассеянное облако. Однако большая часть фрагментов либо останется на орбите Луны, либо перейдёт на неустойчивые орбиты и в итоге снова упадёт на Луну".

Земля останется вне зоны риска

Даже в том случае, если отдельные микрочастицы долетят до Земли, по словам Родина, они практически не повлияют на общий микрометеоритный фон. Ведь между орбитой Луны и самой высокой околоземной — расстояние почти в 10 раз больше.

"Эффект будет пренебрежимо мал", — подчеркивает Родин.

А что с космическими спутниками

Инженер-программист из Лаборатории радиолокационных алгоритмов МФТИ Александр Кузнецов добавил:

"Теоретически фрагменты могут угрожать спутникам, если они находятся на орбите Луны. Но вероятность этого — ничтожно мала. Для околоземных спутников угрозы практически нет".

По его словам, если даже некоторые обломки и долетят до Земли, их будет столь мало, что на фоне уже существующего космического мусора они просто растворятся.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

