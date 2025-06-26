Как математическая модель изменила производство главного моющего компонента

Ученые из Томского политеха доказали: да, может. Они создали математическую модель, которая помогает производить один из главных компонентов современных моющих средств — алкилбензолсульфоновую кислоту (АБСК) — быстрее, дешевле и чище.
АБСК — основа для большинства бытовых и промышленных моющих средств. Спрос на неё растёт, потому что она:
Однако у технологии её получения есть слабые места. Сульфирование — основной метод производства АБСК — вызывает образование вязких побочных продуктов, которые оседают на стенках труб и мешают процессу. В итоге — остановки, промывки, снижение качества и рост затрат.
Чтобы устранить эти проблемы, команда разработала комплексную математическую модель, учитывающую:
Модель позволила точно определить, как должен работать сульфирующий реактор, чтобы всё шло гладко. Она также помогает подбирать параметры для переработки разных видов сырья.
"Разработанная нами модель учитывает поведение реакционной среды в условиях дезактивации. Её точность подтверждена на действующем промышленном производстве", — рассказала Ирэна Долганова, младший научный сотрудник Инженерной школы природных ресурсов ТПУ.
С новой моделью:
Минобрнауки уже отметило эту работу как важный шаг в направлении более экологичного и эффективного производства.
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