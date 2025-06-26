Что умеет новая нейросеть, разработанная в России — вы будете удивлены

Скорость и точность — ключевые факторы в разработке медицинских имплантатов. Раньше для анализа снимков клеток учёным приходилось тратить часы на ручную обработку. Теперь всё меняется.
Исследователи из Санкт-Петербургского Университета ИТМО создали интеллектуальный инструмент, который сам извлекает важнейшую информацию из микроскопических изображений всего за несколько минут. Он определяет:
Сначала снимок проходит через нейросеть, обученную на сегментации клеток, а затем в дело вступает программа, разработанная командой ИТМО.
"Раньше приходилось выгружать снимки, открывать их в другой программе и вручную считать показатели. Сейчас всё это делает одна система", — говорит Павел Зун, доцент научно-образовательного центра инфохимии.
Понимание того, как клетки взаимодействуют с биоматериалами, необходимо для создания эффективных имплантатов, заживляющих покрытий и систем доставки лекарств. Учёные анализируют снимки культур клеток, чтобы предсказать их поведение внутри организма.
В 2020 году американские исследователи разработали нейросеть Cellpose, которая научилась находить границы клеток на изображениях. Это ускорило исследования, но сбор статистических данных всё равно приходилось делать вручную.
Алгоритм, созданный в ИТМО, автоматизирует и этот этап. Причём полностью — от распознавания до вычислений. И самое важное — инструмент опубликован в открытом доступе, что даёт возможность использовать его другим исследовательским группам.
Разработка уже применяется для анализа биоразлагаемых полимеров из группы полигидроксиалканоатов. Учёные выясняют, какие из них лучше всего поддерживают жизнеспособность клеток и стимулируют их деление. Эти данные помогут выбрать идеальные материалы для будущих медицинских изделий.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
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