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Тысячу лет лежало под землёй: найдено золотое сокровище викингов, которое меняет историю

Любитель с металлоискателем обнаружил золотой браслет викингов на острове Мэн
4:23
Наука

Археологическое сообщество празднует сенсационное открытие в Скандинавии. Случайная находка любителя истории с металлоискателем вновь напомнила миру о том, как много тайн всё ещё скрыто под землёй. На этот раз речь идёт о золотом сокровище викингов, проливающем свет на жизнь древнего северного народа.

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Викинги: кто они были на самом деле

Когда слышим слово "викинги", сразу возникает образ могучих бородатых воинов с топорами и щитами. Однако реальность была куда многограннее. Родом из Норвегии, Швеции и Дании, викинги жили в эпоху с конца VIII до середины XI века. Они были не только морскими разбойниками и воинами, но и земледельцами, рыбаками, ремесленниками и умелыми торговцами.

Их влияние распространилось далеко за пределы родных земель — они поселились в Исландии, Гренландии, на побережье Франции, в Ирландии и даже в России. Наследие викингов сохранилось в языках, архитектуре, мифологии и генетике северных народов.

Случайные находки, которые меняют историю

Археология полна историй о случайных открытиях. Останки древних людей, артефакты Римской империи, следы арабского наследия в Европе — всё это порой находят не ученые, а обычные люди с металлоискателями или во время строительных работ.

Среди таких открытий — и богатое наследие викингов, часть которого остаётся скрытым под землёй, пока случай не предоставит шанс вернуть его истории.

Остров Мэн — сокровищница эпохи викингов

Остров Мэн, расположенный в Ирландском море, известен не только своими живописными ландшафтами и знаменитой мотогонкой TT, но и богатым историческим наследием. Здесь пересекаются кельтская и скандинавская культуры. В местных музеях хранятся уникальные артефакты эпохи викингов.

Историки считают, что многие сокровища оказались под землёй не случайно. Викинги часто закапывали свои драгоценности, чтобы защитить их от грабежей в периоды войн и нестабильности. Эти тайники создавались с расчётом на то, что владелец когда-нибудь вернётся за своим имуществом. Но история распорядилась иначе.

Золотой браслет, который ждал своего часа тысячу лет

Последнее крупное открытие произошло на острове Мэн. Любитель кладоискательства Рональд Клукас, член Общества металлоискателей острова, обнаружил уникальный артефакт — сплющенный фрагмент плетёного золотого браслета эпохи викингов, датируемый XI веком.

"Я много лет мечтал найти золото и находил разные интересные вещи. Но золото викингов — это нечто особенное. Я даже не мог поверить, что это реально", — поделился Клукас.

По его словам, золото даёт слабые сигналы для металлоискателей, что делает такие находки редкостью даже для опытных охотников за сокровищами.

Не единственная находка

Это далеко не первый раз, когда остров Мэн преподносит археологам сюрпризы. Здесь уже находили фрагменты кораблей, инструменты, оружие, одежду и даже захоронения викингов.

Сам Клукас ещё в 2005 году обнаружил два слитка — серебряный и свинцовый, а также монеты эпохи викингов. Но найденный золотой браслет — по-настоящему исключительный артефакт.

Почему это важно

Подобные открытия не просто пополняют музейные коллекции. Они помогают собрать по кусочкам историю, лучше понять быт, культуру и традиции древних народов. Каждый артефакт — это фрагмент большой головоломки, который возвращает нас к истокам нашей цивилизации.

"Это не просто украшение. Это подтверждение того, как викинги жили, как защищали свои ценности и каким было их представление о богатстве и безопасности", — отмечают историки.

Находка Клукаса — напоминание о том, что ещё многое остаётся скрытым под землёй. Каждый новый артефакт — это возможность переписать страницы истории и сделать ещё один шаг к пониманию нашего прошлого.

Уточнения

Вре́мя - форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики, мерило длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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