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Золото под ногами: Земля начала раскрывать свои глубинные сокровища

2:26
Наука

Пока запасы золота на поверхности стремительно иссякают, Земля внезапно приоткрывает завесу над своим подземным богатством. Учёные из Германии зафиксировали редкий и удивительный факт: в лаве гавайских вулканов были найдены следы золота и других драгоценных металлов, которые, по всей вероятности, имеют происхождение из самого ядра планеты.

Вулкан
Фото: https://commons.wikimedia.org by Brian Snelson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вулкан

Где настоящее хранилище золота

Огромные золотые запасы, оказывается, вовсе не спрятаны в хранилищах Форт-Нокса или африканских шахтах. Более 99,999% золота скрыто на глубине свыше 3000 километров — в металлическом ядре Земли.

Ранее считалось, что путь к этим недрам для человека навсегда закрыт. Однако новейшие исследования доказали: часть этого золота способна "просачиваться" на поверхность через вулканы.

Учёные "услышали" золото в лаве

Вулканические породы с Гавайев содержат аномально высокую концентрацию изотопа рутения 100Ru. Как объясняет доктор Нильс Месслинг из Геохимического института Гёттингенского университета:

"Когда мы получили первые результаты, стало ясно — мы нашли золото. Наши данные показали, что материал из ядра, включая золото и другие металлы, проникает в мантию Земли".

Земное ядро — не изолировано

Профессор Маттиас Вильболд из той же исследовательской группы добавляет:

"Теперь мы знаем: ядро Земли не изолировано. На границе между мантией и ядром формируются колоссальные массы перегретых пород, которые затем поднимаются к поверхности и образуют острова вроде Гавайев".

Можно ли добыть это золото

На сегодняшний день — нет. Количество обнаруженного металла ничтожно мало, а его состояние не позволяет организовать промышленную добычу.

Тем не менее, этот научный прорыв даёт человечеству шанс по-новому взглянуть на внутреннюю динамику планеты и, возможно, в будущем — на способы извлечения скрытых богатств.

Что это значит для мира

В условиях истощения привычных источников золота и растущей потребности в редких металлах для энергетики и технологий, открытия вроде этого могут изменить правила игры. Но пока это — шаг не к промышленной революции, а к более глубокому пониманию Земли.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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