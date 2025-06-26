Угроза с неба? Телескоп нашёл семь астероидов возле Земли — что это значит

В Чили стартовал самый ожидаемый астрономический проект последних лет — гигантский телескоп Vera Rubin показал свои первые результаты, и они по-настоящему впечатляют. За одну неделю он обнаружил более 2 000 новых астероидов, из которых 7 относятся к категории NEO — объекты, орбита которых может пересекаться с земной.
В течение всего семи ночей наблюдений телескоп зафиксировал свыше 4 000 небесных тел, причём 2 104 из них не были известны ранее. Это почти в 10 раз превышает средний ежегодный результат всех наземных и космических телескопов вместе взятых.
"Мы обнаружили более 2 000 новых астероидов за считаные ночи. Семь из них — объекты, чьи орбиты пересекаются с орбитой Земли. Но не беспокойтесь, ни один из них не представляет угрозы", — заверил астрофизик Желько Ивезич во время презентации в Вашингтоне.
Вот кого удалось выявить среди новых космических тел:
И всё это — в крошечном участке неба, снятом камерой телескопа на 3200 мегапикселей. Эти изображения легли в основу видеоролика, где астероиды движутся на фоне звёзд и галактик.
Учёные уверены: это только начало. В ближайшие годы телескоп Vera Rubin планирует открыть около 5 миллионов новых астероидов, включая десятки тысяч новых NEO. Это в пять раз больше, чем удалось обнаружить человечеству за последние 200 лет.
Кроме того, телескоп будет охотиться за межзвёздными странниками, подобными ʻOumuamua и комете Борисова. Пока что их всего два — но с Rubin таких открытий может стать куда больше.
"Rubin не только раскроет историю формирования Солнечной системы, но и станет нашим главным инструментом для раннего обнаружения потенциально опасных объектов", — подытожили учёные.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
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