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Угроза с неба? Телескоп нашёл семь астероидов возле Земли — что это значит

2:33
Наука

В Чили стартовал самый ожидаемый астрономический проект последних лет — гигантский телескоп Vera Rubin показал свои первые результаты, и они по-настоящему впечатляют. За одну неделю он обнаружил более 2 000 новых астероидов, из которых 7 относятся к категории NEO — объекты, орбита которых может пересекаться с земной.

Телескоп Vera Rubin
Фото: https://commons.wikimedia.org by Rubin Observatory/NSF/AURA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Телескоп Vera Rubin

Первая неделя — и сразу рекорд

В течение всего семи ночей наблюдений телескоп зафиксировал свыше 4 000 небесных тел, причём 2 104 из них не были известны ранее. Это почти в 10 раз превышает средний ежегодный результат всех наземных и космических телескопов вместе взятых.

"Мы обнаружили более 2 000 новых астероидов за считаные ночи. Семь из них — объекты, чьи орбиты пересекаются с орбитой Земли. Но не беспокойтесь, ни один из них не представляет угрозы", — заверил астрофизик Желько Ивезич во время презентации в Вашингтоне.

Кто же эти "новички"

Вот кого удалось выявить среди новых космических тел:

  • 2 015 астероидов главного пояса — расположены между орбитами Марса и Юпитера.
  • 11 троянцев Юпитера — движутся по той же орбите, что и газовый гигант.
  • 9 транснептуновых объектов — находятся за орбитой Нептуна.
  • 7 NEO (Near-Earth Objects) — потенциально сближаются с Землёй.

И всё это — в крошечном участке неба, снятом камерой телескопа на 3200 мегапикселей. Эти изображения легли в основу видеоролика, где астероиды движутся на фоне звёзд и галактик.

Что ждёт нас дальше

Учёные уверены: это только начало. В ближайшие годы телескоп Vera Rubin планирует открыть около 5 миллионов новых астероидов, включая десятки тысяч новых NEO. Это в пять раз больше, чем удалось обнаружить человечеству за последние 200 лет.

Кроме того, телескоп будет охотиться за межзвёздными странниками, подобными ʻOumuamua и комете Борисова. Пока что их всего два — но с Rubin таких открытий может стать куда больше.

"Rubin не только раскроет историю формирования Солнечной системы, но и станет нашим главным инструментом для раннего обнаружения потенциально опасных объектов", — подытожили учёные.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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