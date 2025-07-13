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Не миф, а реальность: существо, исчезнувшее сто лет назад, снова среди нас

Учёные нашли популяцию тапиров, считавшихся исчезнувшими с 1914 года
3:58
Наука

Иногда природа словно отказывается следовать законам науки. В забытых уголках планеты происходят события, которые ставят под сомнение всё, что мы знаем об исчезающих видах. Именно так произошло в Южной Америке, где спустя более ста лет после исчезновения вновь обнаружено животное, считавшееся вымершим для этого региона.

Следы динозавров
Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Следы динозавров

Неожиданный свидетель прошлого

Национальный институт окружающей среды Бразилии (INEA) объявил сенсационное открытие: в парке Куньямбебе, расположенном в штате Рио-де-Жанейро, были зафиксированы три особи Tapirus terrestris, южноамериканского тапира. Последний раз это крупнейшее наземное млекопитающее континента видели здесь в дикой природе ещё в 1914 году.

Этот массивный зверь, весом до 300 килограммов и длиной более 2,5 метров, — ближайший родственник носорогов и лошадей. Биологи называют его "садовником леса": тапир играет ключевую роль в распространении семян, поддерживая здоровье экосистемы.

"Это потрясающее открытие. Мы не ожидали встретить тапиров, которые выжили без участия человека", — заявили представители INEA.

Фотоловушки поймали чудо

Случайное открытие стало результатом проекта по защите биоразнообразия, который стартовал в 2020 году. INEA совместно с горнодобывающей компанией Vale установили десять фотоловушек в парке Куньямбебе, чтобы отслеживать популяцию местных животных.

То, что показали камеры, шокировало даже опытных биологов. Зафиксировано 108 записей с изображениями тапиров — живых, свободных и хорошо чувствующих себя в дикой природе. Самым удивительным кадром стало фото самки с детёнышем, которое подтвердило, что популяция не только существует, но и активно размножается.

"Этот снимок перевернул наши представления. Мы всегда думали, что тапиры в этом регионе вымерли более века назад", — рассказали исследователи.

Как они выжили

Этот вопрос до сих пор остаётся загадкой. Парк Куньямбебе окружён густонаселёнными районами, а давление на природу здесь высоко. Тем не менее эти скрытные животные сумели остаться незамеченными более ста лет.

До настоящего момента сведения о тапирах в этом регионе ограничивались лишь сведениями о животных в неволе или тех, кто был выпущен в рамках реинтродукционных проектов. Однако ни один из подобных проектов не затрагивал парк Куньямбебе.

Природа даёт второй шанс

Южноамериканский тапир находится в Красной книге МСОП и считается уязвимым видом. Главные угрозы — браконьерство и вырубка лесов. Поэтому находка дикой популяции даёт уникальный шанс пересмотреть подходы к охране природы.

"Это открытие — не просто локальное событие. Это сигнал для всего мира о том, что природа способна к восстановлению, если мы дадим ей такую возможность. Нам необходимо срочно пересматривать стратегии сохранения и активнее защищать оставшиеся экосистемы" — министр окружающей среды Бразилии Бернардо Росси.

Надежда для других видов

История с тапирами — это не просто счастливый случай. Это напоминание о том, что в мире ещё остаётся место чудесам. И если даже такой крупный вид мог выжить и скрываться целое столетие, значит, шансы на восстановление есть и у других исчезающих животных.

Сейчас INEA совместно с международными организациями разрабатывает план мониторинга и охраны найденной популяции. Главное — успеть сохранить это чудо до того, как оно снова исчезнет.

Уточнения

Существо - живой организм, живая особь, животное, человек. Объект, который называют существом, обладает свойством восприятия реальности. Такой объект может быть как реальным, так и вымышленным.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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