Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные джинсы со смещённой талией снова в тренде
Как выбрать лучшие фрукты
Путешествие в одиночку: карибские острова или атмосферные страны Центральной Америки
Жест важнее слов: собаки ориентируются на язык тела хозяина
Польза кумквата: помогает снизить холестерин и уровень сахара
Безопасные и эффективные способы отпугивания мух: алюминиевая фольга и её необычное применение
Эксперты назвали чечевицу источником микроэлементов для томатов в открытом грунте
Накопите 36 тысяч и получите ещё столько же: программа для россиян
Метод сброса ошибок включает два поворота ключа и паузу в 20 секунд

Они уже летят: пролёт одной звезды может запустить цепочку катастроф на Земле

Исследование: пролетающие звёзды угрожают стабильности орбит Земли и Марса
4:45
Наука

Представьте себе: далекая звезда медленно, почти незаметно, сближается с Солнечной системой. Она не станет новым солнцем, не взорвётся сверхновой и даже не приблизится достаточно близко, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом. Однако этого окажется достаточно, чтобы навсегда изменить судьбу всех планет, включая Землю.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Гравитационные бомбы замедленного действия

Исследование, опубликованное в журнале Icarus, поставило под сомнение устойчивость нашей планетарной системы. Сотрудник Института планетных наук Айовы Натан Кайб, и сотрудник из университета Бордо Шон Рэймонд провели тысячи компьютерных симуляций, моделируя влияние блуждающих звёзд.

Результаты оказались тревожными. Оказалось, что одна-единственная звезда, пролетая на сравнительно безопасном расстоянии в несколько световых лет, способна спровоцировать хаос в идеально сбалансированных орбитах Солнечной системы.

"Наши расчёты показывают, что изолированные модели сильно недооценивали риск. Даже небольшое гравитационное возмущение может запустить цепную реакцию, которая приведёт к орбитальным катастрофам", — пишут Кайб и Рэймонд.

Кто под угрозой

Сильнее всего воздействие пролетающих звёзд отражается на самых маленьких и ближайших к Солнцу планетах. Меркурий, и без того обладающий самой нестабильной орбитой, оказывается в зоне наибольшего риска.

По расчётам, вероятность того, что Меркурий будет выброшен из Солнечной системы или столкнётся с другой планетой, вырастает до 50-80%.

Но и другим планетам достаётся. Для Марса риск выброса или столкновения составляет 0,3%. А вероятность аналогичной судьбы для Земли — 0,2%.

На первый взгляд, это кажется ничтожно малым. Но на космических масштабах даже такой процент — тревожный сигнал. Для сравнения, вероятность погибнуть в авиакатастрофе составляет около 0,00001%.

"Это значит, что риск для Земли на порядок выше, чем предполагали все предыдущие модели", — сообщают Кайб и Рэймонд.

Плутон и пояса комет под угрозой

Особенно уязвимы объекты на окраинах Солнечной системы. Плутон, карликовые планеты и миллиарды ледяных тел пояса Койпера могут оказаться вовлечёнными в гравитационный хаос.

Такие изменения могут спровоцировать лавинообразное падение комет и астероидов во внутренние области системы — прямиком к Земле.

Эта угроза уже случалась

Проходящие звёзды - не редкость. По словам Шона Рэймонда, такие события происходят регулярно, просто в масштабах человеческой жизни они практически незаметны.

Натан Кайб напоминает: около трёх миллионов лет назад орбита Земли могла уже измениться из-за пролёта звезды. Подобные события могли влиять на смену климатических эпох, вымирания и даже на эволюцию.

"Это обычные звёзды, которые по космическим меркам всё время проходят мимо Солнца", — добавляет Рэймонд.

Спасёт ли нас расстояние

На первый взгляд, межзвёздные расстояния внушают уверенность. Но звёзды не стоят на месте. Система движется сквозь Галактику, и пролёты других звёзд — часть этого движения.

Считается, что через 1,3 миллиона лет к Солнечной системе приблизится звезда Глизе 710 — на расстояние всего 0,06 светового года (примерно 4000 астрономических единиц). Это в десять раз ближе, чем расстояние до пояса Койпера, и достаточно для мощного гравитационного воздействия.

Учёные предупреждают: Глизе 710 может спровоцировать "кометный дождь" из облака Оорта, направив миллионы ледяных тел к внутренним планетам.

Несмотря на пугающие сценарии, стоит помнить: вероятность полного хаоса в Солнечной системе остаётся крайне малой. Эти события могут произойти в течение миллиардов лет, и человечество гораздо раньше столкнётся с другими вызовами — от изменения климата до трансформации самого Солнца в красного гиганта.

"За пределами наших симуляций подобные сценарии остаются маловероятными", — пишет Кайб.

Тем не менее исследование показывает, насколько хрупкой может быть даже самая устойчивая система в бескрайнем космосе.

Уточнения

Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ближайшей к Земле звездой является Солнце, другие звёзды на ночном небе выглядят как точки различной яркости, сохраняющие своё взаимное расположение.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Накопите 36 тысяч и получите ещё столько же: программа для россиян
Метод сброса ошибок включает два поворота ключа и паузу в 20 секунд
Три четверти россиян испытывают стресс от ремонта – личные отношения под угрозой
BMW и ДТП: связь, которую сложно игнорировать
Как носить гольфы этим летом: от ярких акцентов до ретро-принтов
Как простые ингредиенты делают блюдо незабываемым
Как Лена Катина и Дмитрий Спиридонов отметили двухлетие сына
Три простых движения перед сном, которые расслабляют тело и запускают глубокий сон
Круиз на Селебрейшн-Ки: что ожидать от нового отдыха на Багамах
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.