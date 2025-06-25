Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приматы, от которых мурашки: 8 существ, будто сошедших с экрана фэнтези
Ваш идеальный рацион: 9 продуктов, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Не Санторини единым: самые чистые пляжи Европы оказались ближе, чем вы думаете
Тайный план Зверева-младшего: вот для чего приёмный сын стилиста решил оформить инвалидность
Белая клубника с ароматом ананаса: почему все садоводы охотятся за ней
Инвестиций не хватит: к 2029 году Германия столкнётся с дефицитом бюджета в 144 млрд евро
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Пять недорогих приёмов, которые моментально преобразят ваш интерьер. Последний — особенно эффектный
Развод не за горами? Пара Биберов столкнулась с серьёзным кризисом

В избежание когнитивного долга: как найти баланс между ИИ и критическим мышлением в обучении

1:47
Наука

С момента появления ChatGPT почти три года назад влияние ИИ на образование активно обсуждается: это полезный инструмент или угроза для развития мышления?

Ребенок и искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок и искусственный интеллект

Главная тревога: использование ИИ приведет к "отупению", особенно если ученики начнут полагаться на него слишком рано и не будут развивать навыки критического мышления.

Исследование MIT подтверждает эти опасения: использование ChatGPT для написания эссе снижает вовлеченность мозга и может вызывать "когнитивный долг" — ухудшение обучаемости. Участники, писавшие тексты с помощью ИИ, хуже запоминали материал и меньше ощущали связь с результатом.

Когда группа, привыкшая к ИИ, перешла к письму "вручную", их вовлеченность осталась низкой. Однако исследование предварительное, и авторы сами отмечают: выборка небольшая, и результаты требуют подтверждения.

Критики добавляют, что снижение вовлеченности может объясняться не ИИ, а просто отсутствием тренировок. Те, кто работал "вручную" дольше, просто лучше натренировались.

Что это значит для образования? История с калькуляторами в 1970-х показывает: чтобы технологии не мешали развитию, нужно поднимать планку. Если задания остаются прежними, ИИ может привести к "лени мышления". Но если интегрировать ИИ умно — как инструмент, а не костыль — он станет мощным помощником.

В итоге, важно не запретить ИИ, а научить с ним работать. Умение понимать, какие задачи можно делегировать, а какие требуют личного вовлечения — ключ к развитию настоящего мышления в эпоху ИИ, передает theconversation.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Выбирают те, кто устал чинить: 10 надёжных автомобилей, проверенных дорогами России
Тайна богатого урожая томатов — её знает каждый опытный дачник
Снижение ключевой ставки: возможен ли резкий вывод средств со вкладов
Вы открываете или закрываете окна, когда на улице невыносимо жарко? Учёные наконец-то выяснили, что лучше
Бактерии-алхимики? Учёные нашли способ превратить пластик в парацетамол
Превели: тайное место Крита, где встречаются три стихии
Моль, которую боялись в Европе: теперь она украшает постеры Голливуда
Пять бюджетных тушей, которые делают ресницы как в рекламе — и стоят копейки
Как сделать простое и потрясающе вкусное мороженое дома: 5 секретных рецептов для жаркого лета
Не верьте мифам о черном чае: вот как он предотвращает болезни и повышает настроение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.