В избежание когнитивного долга: как найти баланс между ИИ и критическим мышлением в обучении

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

С момента появления ChatGPT почти три года назад влияние ИИ на образование активно обсуждается: это полезный инструмент или угроза для развития мышления?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок и искусственный интеллект

Главная тревога: использование ИИ приведет к "отупению", особенно если ученики начнут полагаться на него слишком рано и не будут развивать навыки критического мышления.

Исследование MIT подтверждает эти опасения: использование ChatGPT для написания эссе снижает вовлеченность мозга и может вызывать "когнитивный долг" — ухудшение обучаемости. Участники, писавшие тексты с помощью ИИ, хуже запоминали материал и меньше ощущали связь с результатом.

Когда группа, привыкшая к ИИ, перешла к письму "вручную", их вовлеченность осталась низкой. Однако исследование предварительное, и авторы сами отмечают: выборка небольшая, и результаты требуют подтверждения.

Критики добавляют, что снижение вовлеченности может объясняться не ИИ, а просто отсутствием тренировок. Те, кто работал "вручную" дольше, просто лучше натренировались.

Что это значит для образования? История с калькуляторами в 1970-х показывает: чтобы технологии не мешали развитию, нужно поднимать планку. Если задания остаются прежними, ИИ может привести к "лени мышления". Но если интегрировать ИИ умно — как инструмент, а не костыль — он станет мощным помощником.

В итоге, важно не запретить ИИ, а научить с ним работать. Умение понимать, какие задачи можно делегировать, а какие требуют личного вовлечения — ключ к развитию настоящего мышления в эпоху ИИ, передает theconversation.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

