Бактерии-алхимики? Учёные нашли способ превратить пластик в парацетамол

Ученые из Эдинбургского университета доказали, что бактерия Escherichia coli способна превращать вещество, полученное из переработанной пластиковой бутылки, в парацетамол (ацетаминофен), известное обезболивающее.
Исследование опубликовано в Nature Chemistry.
Команда под руководством Стивена Уоллеса выяснила, что в клетках E. coli происходит особая химическая реакция (реарранжировка Лоссена), которая позволяет производить органические соединения, включая те, что используются в лекарствах, передает agi.
Ученые сначала химически разложили бутылку из PET-пластика, а затем доказали, что клеточный метаболизм может преобразовать полученное вещество в исходный материал для синтеза парацетамола с выходом до 92%.
Авторы считают, что исследование открывает перспективы устойчивого биорецикла пластика в полезные препараты. В будущем возможно использование и других бактерий для получения лекарств из отходов.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.