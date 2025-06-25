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Бактерии-алхимики? Учёные нашли способ превратить пластик в парацетамол

1:06
Наука

Ученые из Эдинбургского университета доказали, что бактерия Escherichia coli способна превращать вещество, полученное из переработанной пластиковой бутылки, в парацетамол (ацетаминофен), известное обезболивающее.

В лаборатории
Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В лаборатории

Исследование опубликовано в Nature Chemistry.

Команда под руководством Стивена Уоллеса выяснила, что в клетках E. coli происходит особая химическая реакция (реарранжировка Лоссена), которая позволяет производить органические соединения, включая те, что используются в лекарствах, передает agi.

Ученые сначала химически разложили бутылку из PET-пластика, а затем доказали, что клеточный метаболизм может преобразовать полученное вещество в исходный материал для синтеза парацетамола с выходом до 92%.

Авторы считают, что исследование открывает перспективы устойчивого биорецикла пластика в полезные препараты. В будущем возможно использование и других бактерий для получения лекарств из отходов.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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