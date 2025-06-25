Чувства под микроскопом: ИИ анализирует тонкости, недоступные человеку

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках обширного исследования, проведенного учеными из университетов Берна и Женевы было проверено несколько ведущих языковых моделей на их способность распознавать и анализировать эмоциональное состояние собеседника.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ChatGPT, OpenAI

Среди участников исследования были ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 Flash, Claude 3.5 Haiku, Copilot 365 и DeepSeek V3. Полученные результаты поразили даже самих исследователей: искусственный интеллект достиг точности в 81%, в то время как люди — лишь 60%.

Однако этот успех не ограничился только тестированием. Одному из самых продвинутых алгоритмов ChatGPT было предложено составить собственный тест на эмоциональный интеллект. Исследование показало, что вопросы, созданные моделью, не уступают тем, что создаются человеком. Участники тестов не смогли определить, кто составил вопросы — искусственный интеллект или человек, пишет "Царьград".

Этот успех позволил сделать вывод, что современные системы искусственного интеллекта действительно способны понимать эмоциональные аспекты речи, интонацию и контекст, что ранее было доступно только опытным психологам. Тем не менее, не все специалисты готовы считать, что ИИ полностью может заменить человека. Независимые эксперты напоминают, что реальная жизнь намного сложнее лабораторных тестов, и эмоциональный интеллект требует не только угадывания по шаблонам, но и глубокого понимания переживаний, чего пока не может машина.

Вместе с тем, следует отметить и плюсы. Искусственный интеллект способен анализировать миллионы видеозаписей, фраз, мимики и интонаций, выявляя тончайшие детали, которые могут остаться незамеченными человеком. Например, микропаузы в речи или малейшие изменения в выражении лица — для ИИ это ценные данные, поддающиеся анализу.

Однако стоит также учитывать и обратную сторону медали. Исследования показывают, что нейросети часто не могут справиться с малейшими изменениями условий, такими как изменение освещения на фотографии или фоновый шум в аудиозаписи. Это свидетельствует о том, что в настоящее время машины скорее статистически угадывают, чем чувствуют.

Тем не менее, ИИ уже сегодня успешно применяется для решения задач, где ключевую роль играет эмоциональное восприятие. Например, благодаря алгоритму, способному точно идентифицировать сперматозоиды, одна пара смогла успешно пройти процедуру ЭКО после 15 неудачных попыток за предыдущие пять лет.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

