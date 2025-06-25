Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антиоксиданты и здоровье: как яблоки помогают улучшать метаболизм и иммунитет
Тайна быстрого урожая тыквы раскрыта — хватит терять время зря
Алкомаркет под замком: как новый законопроект повлияет на потребление алкоголя
От завтрака до ужина: сможете ли вы незаметно для себя получить 100 граммов белка за день?
Молниеносная свадьба звезды Ландышей: Сергей Городничий женился на ассистенте со съёмок
Тренд child-free в Европе: рестораны и отели закрывают двери для детей
Не откладывайте до осени: вот какие важные проверки нужно провести с машиной летом
От 4 до 6 литров: сколько крови в вашем организме и от чего это зависит
5 домашних проблем, которые решит обычный йогурт — без капли бытовой химии

Чувства под микроскопом: ИИ анализирует тонкости, недоступные человеку

2:53
Наука

В рамках обширного исследования, проведенного учеными из университетов Берна и Женевы было проверено несколько ведущих языковых моделей на их способность распознавать и анализировать эмоциональное состояние собеседника.

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

Среди участников исследования были ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 Flash, Claude 3.5 Haiku, Copilot 365 и DeepSeek V3. Полученные результаты поразили даже самих исследователей: искусственный интеллект достиг точности в 81%, в то время как люди — лишь 60%.

Однако этот успех не ограничился только тестированием. Одному из самых продвинутых алгоритмов ChatGPT было предложено составить собственный тест на эмоциональный интеллект. Исследование показало, что вопросы, созданные моделью, не уступают тем, что создаются человеком. Участники тестов не смогли определить, кто составил вопросы — искусственный интеллект или человек, пишет "Царьград".

Этот успех позволил сделать вывод, что современные системы искусственного интеллекта действительно способны понимать эмоциональные аспекты речи, интонацию и контекст, что ранее было доступно только опытным психологам. Тем не менее, не все специалисты готовы считать, что ИИ полностью может заменить человека. Независимые эксперты напоминают, что реальная жизнь намного сложнее лабораторных тестов, и эмоциональный интеллект требует не только угадывания по шаблонам, но и глубокого понимания переживаний, чего пока не может машина.

Вместе с тем, следует отметить и плюсы. Искусственный интеллект способен анализировать миллионы видеозаписей, фраз, мимики и интонаций, выявляя тончайшие детали, которые могут остаться незамеченными человеком. Например, микропаузы в речи или малейшие изменения в выражении лица — для ИИ это ценные данные, поддающиеся анализу.

Однако стоит также учитывать и обратную сторону медали. Исследования показывают, что нейросети часто не могут справиться с малейшими изменениями условий, такими как изменение освещения на фотографии или фоновый шум в аудиозаписи. Это свидетельствует о том, что в настоящее время машины скорее статистически угадывают, чем чувствуют.

Тем не менее, ИИ уже сегодня успешно применяется для решения задач, где ключевую роль играет эмоциональное восприятие. Например, благодаря алгоритму, способному точно идентифицировать сперматозоиды, одна пара смогла успешно пройти процедуру ЭКО после 15 неудачных попыток за предыдущие пять лет.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Новости спорта
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Алкомаркет под замком: как новый законопроект повлияет на потребление алкоголя
От завтрака до ужина: сможете ли вы незаметно для себя получить 100 граммов белка за день?
Молниеносная свадьба звезды Ландышей: Сергей Городничий женился на ассистенте со съёмок
Тренд child-free в Европе: рестораны и отели закрывают двери для детей
Чувства под микроскопом: ИИ анализирует тонкости, недоступные человеку
Не откладывайте до осени: вот какие важные проверки нужно провести с машиной летом
От 4 до 6 литров: сколько крови в вашем организме и от чего это зависит
5 домашних проблем, которые решит обычный йогурт — без капли бытовой химии
Мокрый, дрожащий и один: история енота, которая растопила сердца по всему интернету
Почему кожа головы сохнет и чешется даже при хорошем уходе — и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.