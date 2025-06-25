Кто на самом деле вызывает депрессию: мозг раскрывает нового виновника

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Может ли ключ к разгадке природы депрессии скрываться в самих клетках мозга, о которых раньше почти не говорили? Новые научные данные указывают на неожиданную роль астроцитов — звёздчатых клеток, долгое время считавшихся лишь "техническим персоналом" мозга.

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Когда поддержка выходит из тени

Астроциты, о которых раньше вспоминали в контексте поддержки нейронов, теперь рассматриваются как активные участники в развитии нейровоспаления, которое, как выяснилось, тесно связано с большим депрессивным расстройством (БДР).

В отличие от более известных микроглиальных клеток, именно астроциты способны не только усиливать воспаление, но и напрямую вмешиваться в работу нейронных связей.

Что происходит в мозге при депрессии?

Команда исследователей под руководством Гаурава Сингхала из Университета Висконсина провела систематический обзор 226 научных публикаций, чтобы проанализировать связь между астроцитами, воспалением и депрессией. Они установили, что при БДР наблюдаются:

нарушения в структурной поддержке синапсов,

снижение выработки нейротрофических факторов (в том числе BDNF и FGF-2),

ухудшение нейронной коммуникации из-за нарушения ионного баланса.

Иными словами, астроциты теряют контроль над синапсами и создают условия для разрушения связей между клетками мозга.

Как запускается воспаление?

Одним из ключевых механизмов, описанных в обзоре, является "воспалительный цикл". Он начинается с активации микроглии — клеток, отвечающих за иммунный ответ в ЦНС.

Они выбрасывают в межклеточную среду провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли-α.

Эти молекулы активируют астроциты, а те, в свою очередь, усиливают воспаление, создавая порочный круг, который разрушает работу мозга.

Почему это важно?

"Большое депрессивное расстройство — одна из ведущих причин инвалидности в мире. Оно затрагивает более 280 миллионов человек и приносит колоссальные экономические потери — только в США расходы превышают 326 миллиардов долларов в год", — подчёркивает Сингхал.

Понимание роли астроцитов открывает новые горизонты для терапии БДР. Возможно, будущее лечения будет направлено не только на нейромедиаторы, но и на регуляцию воспаления и работу глиальных клеток.

Уточнения

Астроцит (лат. astrocytus; от греч. άστρον — звезда и κύτος —клетка) — тип нейроглиальной клетки звёздчатой формы с многочисленными отростками. При некоторых условиях астроциты могут превращаться в нейроны.



Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

