Лунная посадка, которая пошла не по плану: как японский модуль оставил свой след

На Луне стало на один след больше. Космические аппараты НАСА и ISRO зафиксировали с орбиты последствия крушения японского посадочного модуля Resilience, принадлежащего компании ispace.
Модуль "Резиленс" должен был мягко приземлиться в районе Моря Холода 5 июня. На его борту находился первый европейский луноход "Упрямый", а также арт-объект — миниатюрный "Лунный дом".
Однако связь с аппаратом прервалась всего за 100 секунд до посадки. Позже стало ясно: посадка оказалась "жесткой" и закончилась разрушением модуля и утратой всей полезной нагрузки.
11 июня орбитальный аппарат LRO от NASA сделал снимки, на которых видно тёмное пятно — вероятно, реголит, вспыхнувший от удара.
Через пять дней индийский аппарат "Чандраян-2" добавил крупномасштабные снимки, на которых энтузиаст Шанмуга Субраманиан отметил не менее 12 фрагментов обломков.
Как подтвердили в ispace на пресс-конференции 24 июня, причиной аварии стал сбой лазерного дальномера. Он начал передавать данные с задержкой, и модуль не успел вовремя затормозить перед посадкой.
Интересно, что это уже вторая неудача ispace: в апреле 2023 года их первый модуль также потерпел крушение, тогда — на орбите Луны.
Несмотря на проблемы, в последние годы посадочная активность на Луне выросла. Только в 2024 году:
Посадки становятся всё чаще — и каждая новая попытка раскрывает не только амбиции стран, но и реальную сложность покорения нашего ближайшего соседа.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.
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