Лунная посадка, которая пошла не по плану: как японский модуль оставил свой след

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На Луне стало на один след больше. Космические аппараты НАСА и ISRO зафиксировали с орбиты последствия крушения японского посадочного модуля Resilience, принадлежащего компании ispace.

Фото: NASA by Bill Anders, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, вид с Луны

Жёсткая посадка и потеря связи

Модуль "Резиленс" должен был мягко приземлиться в районе Моря Холода 5 июня. На его борту находился первый европейский луноход "Упрямый", а также арт-объект — миниатюрный "Лунный дом".

Однако связь с аппаратом прервалась всего за 100 секунд до посадки. Позже стало ясно: посадка оказалась "жесткой" и закончилась разрушением модуля и утратой всей полезной нагрузки.

11 июня орбитальный аппарат LRO от NASA сделал снимки, на которых видно тёмное пятно — вероятно, реголит, вспыхнувший от удара.

Через пять дней индийский аппарат "Чандраян-2" добавил крупномасштабные снимки, на которых энтузиаст Шанмуга Субраманиан отметил не менее 12 фрагментов обломков.

Виноват лазер

Как подтвердили в ispace на пресс-конференции 24 июня, причиной аварии стал сбой лазерного дальномера. Он начал передавать данные с задержкой, и модуль не успел вовремя затормозить перед посадкой.

Интересно, что это уже вторая неудача ispace: в апреле 2023 года их первый модуль также потерпел крушение, тогда — на орбите Луны.

Другие посадки и новые успехи

Несмотря на проблемы, в последние годы посадочная активность на Луне выросла. Только в 2024 году:

Японский модуль SLIM успешно приземлился в январе (хотя и вверх дном).

Индийский "Чандраян-3" в августе 2023 года достиг Южного полюса Луны и зафиксировал лунное "землетрясение".

Американский "Одиссей" стал первым модулем из США на Луне за 50 лет — хоть и приземлился неудачно.

Китайский "Чанъэ-6" в июне 2024 года доставил лунные образцы с обратной стороны Луны.

Посадки становятся всё чаще — и каждая новая попытка раскрывает не только амбиции стран, но и реальную сложность покорения нашего ближайшего соседа.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

