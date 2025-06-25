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Угроза изнутри: почему болезнь всё чаще находит тех, кому нет и 40

2:02
Наука

Диагноз "рак" всё чаще звучит в адрес молодых. В США зафиксирован рост заболеваемости 14 видами онкологии у людей до 50 лет. Особенно стремительно увеличилось число случаев рака груди, почек, толстой кишки и матки.

Усталость
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Угроза, которая не кажется большой

"Рост на несколько процентов в год может показаться незначительным, ведь в молодом возрасте рак встречается редко. Но если это продолжается десятилетиями, последствия становятся очень заметными", — говорит эпидемиолог Миранда Фидлер-Бенауди, из Университета Калгари.

Более 80% новых ранних случаев, зарегистрированных в 2019 году, приходятся всего на четыре формы: рак молочной железы, матки, колоректальный рак и рак почек.

Когда генетика — не приговор, а предупреждение

Людям с генами BRCA или синдромом Линча рекомендуют начинать скрининг раньше. Даже случайные обследования, как КТ или МРТ, всё чаще выявляют опухоли на ранней стадии, особенно рак почек.

Виноваты бактерии?

Неожиданный участник в этой истории — кишечная палочка. Один из её штаммов выделяет вещество колибактин, вызывающее мутации, часто встречающиеся при колоректальном раке у молодых.

Ответов нет. Пока

"Нам нужны исследования, которые будут отслеживать людей с детства и на протяжении всей жизни, чтобы выявить факторы риска рака в молодом возрасте", — отмечает доктор Мередит Шилс из Национального института рака.

Но такие исследования требуют десятков тысяч участников и лет наблюдения.

Что можно сделать уже сейчас?

Снизить риски помогают:

  • отказ от курения и алкоголя,
  • защита от солнца,
  • вакцинация от ВПЧ.

"Эти меры работают не только до 50 лет. Это инвестиции в здоровье на всю жизнь", — подчёркивает Фидлер-Бенауди.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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