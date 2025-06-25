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Молоко вместо йода: учёные сделали необычное открытие

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Наука

До 70 процентов жителей России страдают от дефицита йода. Это приводит к заболеваниям щитовидной железы.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Кто-то думает, что помочь восполнить дефициты может йодированная соль. Однако это не та приправа, на которую можно полностью положиться. А вот отличным источником йода могут стать молочные продукты.

В среднем на 100 г молочного продукта приходится 17 мкг йода, что составляет до 30 процентов от суточной нормы, выяснили учёные.

Содержание йода зависит и от жирности молочных продуктов. В менее жирных продуктах его больше, чем в жирных.

Например, в твороге йода больше, чем в сметане. А в коровьем молоке больше, чем в козьем и овечьем. Также содержание йода в одних и тех же продуктах колеблется в зависимости от уровня этого элемента в почве и воде.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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