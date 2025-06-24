Китайские учёные обнаружили зоны зачатков — как это поможет в борьбе с врождёнными заболеваниями

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Китайские ученые обнаружили ключевую сигнальную зону в раннем развитии эмбрионов млекопитающих, что может помочь в борьбе с врожденными заболеваниями, такими как пороки сердца, и продвинуть регенеративную медицину.

Фото: https://commons.wikimedia.org by WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ученые

Исследователи из Юго-Восточного университета провели пространственный омический анализ на уровне отдельных клеток эмбрионов мышей, отслеживая процесс формирования органов. Они выявили так называемую "зону зачатков" — область, с которой начинается развитие сердца, лёгких и печени.

Пространственная омика позволяет точно определить местоположение и активность генов в клетках, подобно GPS. За шесть лет работы ученые создали цифровые модели более 100 000 клеток.

Результаты показывают: любые нарушения в этой зоне, генетические или внешние, могут привести к порокам развития органов, передает 24chasa.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

