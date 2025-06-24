Microsoft уменьшила срок отката до Windows 11! Что нужно знать каждому пользователю

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Microsoft сократила срок, в течение которого можно восстановить операционную систему Windows 11 до предыдущего состояния.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

Ранее пользователям предоставлялось до трёх месяцев для отката системы, включая восстановление утраченных файлов и настроек. Теперь этот период уменьшен до двух месяцев, сообщает "Царьград" со ссылкой на издание Windows Latest.

Это означает, что при возникновении проблем пользователь сможет вернуть Windows 11 только к конфигурации, актуальной максимум 60 дней назад. Для сравнения, в Windows 10 восстановление было доступно в течение 90 дней.

В соответствии с новыми правилами, точки восстановления автоматически удаляются через 60 дней. В связи с этим пользователям настоятельно рекомендуется регулярно создавать резервные копии важных данных.

Также отмечается, что при нехватке свободного пространства на диске система может автоматически удалить старые точки восстановления, что дополнительно усложняет возврат к прежним настройкам.

Уточнения

Конфигурация компьютера — определенный набор комплектующих компьютера, исходя из их предназначения, номера и основных характеристик.

