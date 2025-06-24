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Уникальный дрон с бионической рукой снизит риски: революция в сборе трофеев

1:23
Наука

Дроны с бионическим протезом руки помогут восполнить нехватку беспилотников и снизить риски при сборе трофеев в зоне СВО.

Беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Беспилотник

Об этом рассказал сайту aif. ru основатель учебного центра беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По словам гендиректора НПЦ "Ушкуйник" Алексея Чадаева, уже в августе в зоне боевых действий начнут использовать дроны с механической рукой для сбора сбитых украинских БПЛА.

Кондратьев подчеркнул, что технология решает сразу две важные задачи. Первая — острая нехватка дронов на передовой.

"Дронов на линии боевого соприкосновения не хватает, сколько их не дай, столько будет использовано. У каждого дрона очень короткий жизненный цикл, когда его сбивают", — подчеркнул Кондратьев.

Вторая — необходимость безопасного сбора упавших аппаратов, часто лежащих в опасных или заминированных зонах.

"В случае с дроном с бионической рукой будет утеряна лишь его часть, которая возьмет трофейный БПЛА. Самое главное, что военнослужащие будут живы. Поэтому применение таких технологий в этом направлении весьма оправдано", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что применение подобных технологий обосновано и поможет сохранить жизни военнослужащих.

Уточнения

Протези́рование (др -греч. πρόσθεσις — присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами. Протезирование представляет собой важный этап процесса социально-трудовой реабилитации человека, утратившего конечности, или страдающего заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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