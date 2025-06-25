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Проклятие фараона может стать оружием против рака

2:30
Наука

Гриб Aspergillus flavus, печально известный как "проклятие фараона", долгие годы считался исключительно опасным. Он вырабатывает афлатоксины, способные вызывать тяжёлые поражения органов и даже смерть.

мумия, саркофаг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir_el-Medina-18-Grab_1-Sennedjem-Anubis-Mumie-1982-gje.jpg by Gerd Eichmann
мумия, саркофаг

Историки предполагают, что именно споры этого гриба стали причиной таинственных смертей среди археологов, вскрывших гробницу Тутанхамона в 1920-х. Сегодня же этот же гриб становится неожиданным союзником медицины.

Учёные модифицировали гриб и получили вещество, убивающее лейкоз

Группа исследователей из Университета Пенсильвании провела масштабную работу по модификации химических соединений, производимых A. flavus. Особое внимание они уделили группе веществ под названием РиППы — пептиды, синтезируемые рибосомами и модифицируемые после синтеза. В результате учёные получили новое соединение — асперигимицины, которые оказались эффективными против клеток лейкоза.

Асперигимицины воздействуют на один из самых чувствительных процессов в жизни клетки — формирование микротрубочек, необходимых для деления. Блокируя этот процесс, соединение буквально "останавливает" размножение клеток лейкоза. При этом важно, что другие виды рака, такие как опухоли печени, лёгких и молочной железы, оказались устойчивыми к воздействию этого вещества — это открытие позволит в будущем более точно направлять терапию.

Команда учёных проанализировала десятки штаммов различных грибов и выявила A. flavus как особенно перспективный источник биоактивных соединений.

Генетические исследования показали, что ключевую роль играет специфический белок, отвечающий за метаболизм и синтез потенциально ценных молекул. Кроме того, похожие гены были найдены и у других грибов — это даёт надежду на открытие целого класса новых лекарств.

Пока что асперигимицины показали эффективность в лабораторных условиях. Следующий шаг — тестирование на животных, затем — клинические испытания на людях.

Если всё пройдёт успешно, человечество получит новый тип противоракового препарата, вдохновлённый природной токсичностью и генной инженерией. Кто бы мог подумать, что древнее "проклятие" станет надеждой для будущих пациентов?

Уточнения

Асперги́лл также асперги́ллюс (лат. Aspergillus), — род аэробных плесневых грибов из отдела аскомицетов. Включает несколько сотен видов, распространённых по всему миру в различных климатических условиях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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