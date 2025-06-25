Поза Супермена или как правильно спасаются от жары

С наступлением летней жары миллионы существ сталкиваются с одной задачей — выжить при высоких температурах. Люди спасаются с помощью кондиционеров, душа и тени. Однако есть и другие способы.

Фото: commons.wikimedia by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ черепаха

Многие млекопитающие предпочитают растягиваться в воде или на прохладной поверхности, снижая тепло тела. Однако для других животных, включая рептилий, всё немного иначе.

У черепах есть своя "йога" — так называемая "поза Супермена", когда они вытягивают лапы и шею под солнце. Черепахи Pseudemys nelsoni, как и многие другие пресмыкающиеся, активно используют солнечный свет не только для обогрева, но и для поддержания здоровья.

Солнышко ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение, способствует синтезу витамина D3, укрепляет панцирь и помогает избежать инфекций.

Солнечные лучи помогают черепахам высушить панцирь и лишить паразитов благоприятной среды. Эктопаразиты, например пиявки, могут вызвать анемию, ослабляя организм.

Сухой, горячий панцирь — их враг. По данным инициативы Think Turtle, пребывание на солнце — один из лучших природных способов профилактики паразитарных заболеваний у черепах.

Не все животные одинаково регулируют температуру. Люди, птицы, млекопитающие и некоторые рыбы — эндотермы: они сохраняют стабильную внутреннюю температуру независимо от окружающей среды.

Рептилии, амфибии и большинство рыб — эктотермы, чьё тело напрямую зависит от температуры воздуха или воды. Черепахи относятся к последним и нуждаются в внешних источниках тепла, чтобы функционировать.

Безопасные места для нахождения под солнцем — жизненно важны для черепах. Камни, бревна, береговые отмели — всё это естественные "солнечные платформы".

Однако с урбанизацией черепахи всё чаще пытаются греться на опасных поверхностях, например, на раскалённом асфальте, где рискуют быть сбитыми.

Если вы заметили черепаху с раной, кровотечением или дезориентацией — немедленно свяжитесь со службой спасения дикой природы. В остальных случаях — просто понаблюдайте на расстоянии и не вмешивайтесь.

Уточнения

Pseudemys nelsoni (лат. ) — вид североамериканских водных черепах. Видовое латинское название дано в честь Джорджа Нельсона, американского коллекционера.

