Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый туристический магнит: самый красивый пляж Европы оказался не там, где вы думали
Не дайте клубнике засохнуть: простой лайфхак поможет сохранить урожай
Как за 1 день навести порядок в доме навсегда: этот метод спасёт вас от беспорядка
Проклятие фараона может стать оружием против рака
Секрет голливудских див: макияж после 60, который скрывает годы
24 центнера с гектара: как гибрид подсолнечника меняет подход к сельскому хозяйству в ЛНР
Прививка — не повод для драмы. А вот её отсутствие — вполне
Ниссан отправляет семь заводов под нож: реструктуризация, которая может изменить всю индустрию
Булочки с секретом: жульен внутри превращает обычную закуску в горячее блюдо

Поза Супермена или как правильно спасаются от жары

Наука

С наступлением летней жары миллионы существ сталкиваются с одной задачей — выжить при высоких температурах. Люди спасаются с помощью кондиционеров, душа и тени. Однако есть и другие способы.

черепаха
Фото: commons.wikimedia by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
черепаха

Многие млекопитающие предпочитают растягиваться в воде или на прохладной поверхности, снижая тепло тела. Однако для других животных, включая рептилий, всё немного иначе.

У черепах есть своя "йога" — так называемая "поза Супермена", когда они вытягивают лапы и шею под солнце. Черепахи Pseudemys nelsoni, как и многие другие пресмыкающиеся, активно используют солнечный свет не только для обогрева, но и для поддержания здоровья.

Солнышко ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение, способствует синтезу витамина D3, укрепляет панцирь и помогает избежать инфекций.

Солнечные лучи помогают черепахам высушить панцирь и лишить паразитов благоприятной среды. Эктопаразиты, например пиявки, могут вызвать анемию, ослабляя организм.

Сухой, горячий панцирь — их враг. По данным инициативы Think Turtle, пребывание на солнце — один из лучших природных способов профилактики паразитарных заболеваний у черепах.

Не все животные одинаково регулируют температуру. Люди, птицы, млекопитающие и некоторые рыбы — эндотермы: они сохраняют стабильную внутреннюю температуру независимо от окружающей среды.

Рептилии, амфибии и большинство рыб — эктотермы, чьё тело напрямую зависит от температуры воздуха или воды. Черепахи относятся к последним и нуждаются в внешних источниках тепла, чтобы функционировать.

Безопасные места для нахождения под солнцем — жизненно важны для черепах. Камни, бревна, береговые отмели — всё это естественные "солнечные платформы".

Однако с урбанизацией черепахи всё чаще пытаются греться на опасных поверхностях, например, на раскалённом асфальте, где рискуют быть сбитыми.

Если вы заметили черепаху с раной, кровотечением или дезориентацией — немедленно свяжитесь со службой спасения дикой природы. В остальных случаях — просто понаблюдайте на расстоянии и не вмешивайтесь.

Уточнения

Pseudemys nelsoni (лат. ) — вид североамериканских водных черепах. Видовое латинское название дано в честь Джорджа Нельсона, американского коллекционера.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Вы целуете кошку, а она замирает: это не нежность, а стресс
Худеете, а вес растёт? Возможно, у вас скрытый диагноз, о котором вы не подозреваете
Кризис на рынке жилья: Ильдар Хусаинов рассказал, как банки изменили строительный сектор
Поза Супермена или как правильно спасаются от жары
Маленькая кухня — как в кино: простое преображение, которое удивит
Гид по Розе Хутор: самый красивый водопад и тропы, где можно потеряться
Зайцы против вашего урожая: как с ними справиться
Дом вспыхнул за минуты, но платить пришлось не хозяйке
Немцы больше не делают вещи: французы возглавили топ самых продаваемых автомобилей в Европе в мае
Секреты свадьбы Бородиной: как она объяснила скандальные объятия Сердюкова с Лопыревой?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.