Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен

Пять раз Земля уже теряла большую часть жизни на своей поверхности. Каждый раз природа начинала с чистого листа, стирая целые миры и создавая новые. Но теперь ученые говорят: на планете назревает шестое массовое вымирание. И впервые в истории его причина — не ледниковый период, не вулкан, не астероид. Его вызвали мы сами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди в Антарктиде

Планета, пережившая пять концов света

За последние 500 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний. Эти катастрофы уничтожали от 70% до 95% всех видов и кардинально меняли биологическую картину планеты.

1. Ордовикское вымирание (около 445 млн лет назад)

Самое древнее массовое исчезновение. В результате краткосрочной, но мощной ледниковой эпохи погибло около 70% морских организмов. Падение температуры и уровня океанов сделало выживание невозможным для множества видов.

2. Девонское вымирание (360 млн лет назад)

Уничтожило около 75% видов, в основном морских. Вероятной причиной считают обогащение океанов органикой с суши и падение содержания кислорода в воде. Многие экосистемы буквально задохнулись.

3. Пермское вымирание (252 млн лет назад)

Самое масштабное и разрушительное в истории Земли. Погибло до 95% всех видов. Ученые предполагают, что виноваты были интенсивные вулканические извержения, резкое изменение климата и, возможно, столкновение с астероидом.

4. Триасовое вымирание (около 200 млн лет назад)

Потеря примерно 80% видов. Это вымирание часто связывают с распадом суперконтинента Пангея и массовой вулканической активностью. Оно открыло путь для расцвета динозавров, которые стали доминирующими существами на планете.

5. Меловое вымирание (66 млн лет назад)

Самое известное событие — исчезновение динозавров. Огромный астероид упал на полуостров Юкатан, вызвав глобальные пожары, кислотные дожди и ядерную зиму. В результате погибло 75% видов, но выжили млекопитающие, предки человека.

Шестое вымирание: в этот раз виноваты мы

Сегодня Земля вновь находится на грани масштабной биологической катастрофы. Но теперь дело не в космосе или геологических процессах. Причина — человеческая деятельность.

По данным ООН, до миллиона видов находятся под угрозой исчезновения уже в ближайшие десятилетия. Основные причины:

разрушение естественной среды обитания;

загрязнение воздуха, воды и почвы;

глобальное потепление;

чрезмерная эксплуатация животных и растений;

распространение инвазивных видов.

"Сейчас уровень потери биоразнообразия настолько высок, что он сопоставим с предыдущими массовыми вымираниями. Только за последние 500 лет по вине человека исчезло не менее 680 видов позвоночных", — говорится в докладе ООН.

Доклад был подготовлен 150 экспертами из 50 стран и опирается на независимые исследования в области экологии и зоологии. По их оценкам, из примерно 8 миллионов видов, обитающих на Земле (включая около 5,5 миллиона насекомых), от 500 000 до 1 000 000 рискуют исчезнуть в обозримом будущем.

Катастрофа, которую можно остановить

Эксперты подчеркивают: нынешний кризис ещё можно предотвратить. Однако для этого требуются радикальные меры уже сегодня:

прекращение уничтожения лесов;

защита океанов и коралловых рифов;

переход на устойчивое сельское хозяйство;

международное сотрудничество в области экологии;

массовое просвещение общества.

Потеря биоразнообразия — это не просто исчезновение редких птиц или экзотических лягушек. Это подрыв всей экосистемы, от которой зависит и человеческое существование: опыление растений, регулирование климата, чистая вода и плодородная почва.

Мы больше не наблюдатели

Ранее вымирания были стихийными и неконтролируемыми. Сейчас ситуация иная: мы — не просто свидетели, мы — участники. Человечество впервые обладает знаниями, технологиями и возможностями, чтобы остановить массовое исчезновение. Но хватит ли воли?

Если шестое вымирание всё же произойдёт, оно войдёт в историю как первое, совершённое разумным видом по собственной вине. И, возможно, станет последним.

Уточнения

Вымирание — явление в биологии и экологии, заключающееся в исчезновении (смерти) всех представителей определённого биологического вида или таксона.

