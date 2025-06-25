Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду

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Земля начала вращаться быстрее, чем когда-либо прежде — и это может изменить привычный ход времени. Впервые за десятилетия ученые рассматривают возможность убрать секунду из мирового времени. Такое событие способно вызвать цепную реакцию в высокоточных системах, от спутниковой навигации до биржевых сделок.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв Земли

Самый короткий день в истории

Полные сутки длятся 86 400 секунд — это стандарт, по которому синхронизированы все мировые часы. Однако 19 июля 2020 года продолжительность земных суток неожиданно сократилась на 1,47 миллисекунды. А 5 июля 2021 года — уже на 1,66 миллисекунды. Эти цифры кажутся незначительными, но для точных наук и технологий они критичны.

По данным портала Timeanddate. com и специалистов Международной службы вращения Земли (IERS), в июле-августе 2025 года планета может снова побить собственный рекорд. На 9 июля, 22 июля и начало августа приходятся даты потенциальных "коротких" дней.

Почему ускоряется вращение Земли

Причина подобного поведения Земли до сих пор не ясна, однако у ученых есть несколько версий:

изменения в движении внутреннего ядра Земли;

перераспределение массы из-за таяния ледников и нехватки пресной воды;

колебания Чандлера — нерегулярное движение географических полюсов;

изменения океанических и атмосферных потоков.

По словам специалистов, всё это может влиять на ось вращения и даже на инерцию планеты.

Временная дилемма

В прошлом, когда Земля замедлялась, мировые часы корректировали с помощью високосной секунды — её добавляли, чтобы синхронизировать астрономическое и атомное время. Последняя такая секунда была внесена в 2016 году.

Но сейчас всё наоборот. Впервые в истории обсуждается возможность отрицательной високосной секунды — то есть удаления секунды из временных шкал.

"Идея отрицательной секунды уже не теория — это реальный вопрос времени", — отмечают в IERS.

Эксперты не исключают, что это произойдет в ближайшие годы. Такое решение может спровоцировать масштабную перестройку систем, зависящих от точного времени.

Угрозы для современных технологий

Пока для обычных людей это кажется незаметным, высокоточные системы уже ощущают последствия. GPS-навигация, спутниковая связь, фондовые рынки — все они нуждаются в идеальной синхронизации. Миллисекунды могут иметь значение в алгоритмах, которые управляют беспилотниками, банкоматами и международными платежами.

Любая ошибка в вычислениях времени — потенциальная угроза сбоя. Именно поэтому учёные и инженеры по всему миру следят за вращением Земли с повышенным вниманием.

Пока остаётся только наблюдать и прогнозировать. Земля может замедлиться, ускориться или вновь стабилизироваться. Но факт в том, что человечество впервые столкнулось с необходимостью адаптироваться к меняющемуся темпу планеты.

Решение об отрицательной секунде станет не просто технической корректировкой, а историческим прецедентом.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

