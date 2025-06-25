Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После скандалов и суда с Джонни Деппом: Эмбер Хёрд возвращается в профессию
Чистый матрас — залог здоровья: как избавиться от пылевых клещей с помощью дешёвого средства, которое у вас точно есть
Доктор Мясников предупредил: часть россиян не доживёт до старости — названа причина
Комфорт или компрессия: этот модный выбор в самолёте может обернуться неприятным диагнозом
Двойной трансферный удар Ювентуса по Реалу: как ответит Хаби Алонсо?
Когда характер важнее окраса — но всё равно идеально в серо-белом
Смерть из-за дневного сна: вот почему такой отдых оказался опасным
Заправка без участия водителя: риски, о которых вы не думали, передавая шланг другому
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи

Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду

3:36
Наука

Земля начала вращаться быстрее, чем когда-либо прежде — и это может изменить привычный ход времени. Впервые за десятилетия ученые рассматривают возможность убрать секунду из мирового времени. Такое событие способно вызвать цепную реакцию в высокоточных системах, от спутниковой навигации до биржевых сделок.

Взрыв Земли
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв Земли

Самый короткий день в истории

Полные сутки длятся 86 400 секунд — это стандарт, по которому синхронизированы все мировые часы. Однако 19 июля 2020 года продолжительность земных суток неожиданно сократилась на 1,47 миллисекунды. А 5 июля 2021 года — уже на 1,66 миллисекунды. Эти цифры кажутся незначительными, но для точных наук и технологий они критичны.

По данным портала Timeanddate. com и специалистов Международной службы вращения Земли (IERS), в июле-августе 2025 года планета может снова побить собственный рекорд. На 9 июля, 22 июля и начало августа приходятся даты потенциальных "коротких" дней.

Почему ускоряется вращение Земли

Причина подобного поведения Земли до сих пор не ясна, однако у ученых есть несколько версий:

  • изменения в движении внутреннего ядра Земли;

  • перераспределение массы из-за таяния ледников и нехватки пресной воды;

  • колебания Чандлера — нерегулярное движение географических полюсов;

  • изменения океанических и атмосферных потоков.

По словам специалистов, всё это может влиять на ось вращения и даже на инерцию планеты.

Временная дилемма

В прошлом, когда Земля замедлялась, мировые часы корректировали с помощью високосной секунды — её добавляли, чтобы синхронизировать астрономическое и атомное время. Последняя такая секунда была внесена в 2016 году.

Но сейчас всё наоборот. Впервые в истории обсуждается возможность отрицательной високосной секунды — то есть удаления секунды из временных шкал.

"Идея отрицательной секунды уже не теория — это реальный вопрос времени", — отмечают в IERS.

Эксперты не исключают, что это произойдет в ближайшие годы. Такое решение может спровоцировать масштабную перестройку систем, зависящих от точного времени.

Угрозы для современных технологий

Пока для обычных людей это кажется незаметным, высокоточные системы уже ощущают последствия. GPS-навигация, спутниковая связь, фондовые рынки — все они нуждаются в идеальной синхронизации. Миллисекунды могут иметь значение в алгоритмах, которые управляют беспилотниками, банкоматами и международными платежами.

Любая ошибка в вычислениях времени — потенциальная угроза сбоя. Именно поэтому учёные и инженеры по всему миру следят за вращением Земли с повышенным вниманием.

Пока остаётся только наблюдать и прогнозировать. Земля может замедлиться, ускориться или вновь стабилизироваться. Но факт в том, что человечество впервые столкнулось с необходимостью адаптироваться к меняющемуся темпу планеты.

Решение об отрицательной секунде станет не просто технической корректировкой, а историческим прецедентом.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Последние материалы
После скандалов и суда с Джонни Деппом: Эмбер Хёрд возвращается в профессию
Чистый матрас — залог здоровья: как избавиться от пылевых клещей с помощью дешёвого средства, которое у вас точно есть
Доктор Мясников предупредил: часть россиян не доживёт до старости — названа причина
Мы не герои, мы — пехота: современная война глазами бойцов добровольческого отряда БАРС-13
Комфорт или компрессия: этот модный выбор в самолёте может обернуться неприятным диагнозом
Двойной трансферный удар Ювентуса по Реалу: как ответит Хаби Алонсо?
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Когда характер важнее окраса — но всё равно идеально в серо-белом
Смерть из-за дневного сна: вот почему такой отдых оказался опасным
Заправка без участия водителя: риски, о которых вы не думали, передавая шланг другому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.