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Новый способ проверить химиотерапию до начала лечения

2:10
Наука

До половины пациентов проходят химиотерапию без эффекта, испытывая побочные реакции, которые можно было бы избежать. Но теперь ситуация может измениться.

склянки для химиотерапии
Фото: commons.wikimedia by Bill Branson is licensed under National Cancer Institute
склянки для химиотерапии

Химиотерапия вслепую — больше не норма

Химиотерапия спасает жизни, но подходит далеко не всем. У каждого пятого — а иногда и у половины пациентов — лекарства не дают нужного эффекта. В результате люди теряют драгоценное время и страдают от тяжёлых побочных эффектов.

Команда учёных из испанского Национального центра изучения онкологии (CNIO) нашла способ заранее понять, подействует ли химиотерапия. Всё дело в нестабильности хромосом раковых клеток.

Хромосомы раскрывают секрет

Исследователи выяснили: нестабильность или, наоборот, избыточная стабильность хромосом напрямую связана с тем, как опухоль реагирует на химию. Это нарушает процессы починки ДНК, а значит — влияет на чувствительность к препаратам.

Особенно это касается трёх классов лекарств: платиновых соединений, таксанов и антрациклинов. Эти препараты широко применяются против рака груди, простаты, яичников и сарком.

Как работает новый тест

Учёные изучили генетические мутации у 840 пациентов, проходивших химиотерапию. Сравнив данные успешного и неудачного лечения, они выявили ключевые биомаркеры, связанные с эффективностью терапии.

На основе этих данных разработан генетический тест, который позволяет по образцам опухолевой ткани или фрагментам ДНК из крови предсказать: сработает ли химиотерапия. Причём ещё до её начала.

"Это позволит многим больным избежать побочных эффектов от бесполезной для них химиотерапии", — отметил руководитель группы Джефф Макинтайр.

Что дальше

Метод уже готов к проверке в клиниках — в ближайшее время его протестируют в одном из крупных госпиталей Мадрида. Новый подход может кардинально изменить подход к лечению рака, сделав его более точным и щадящим.

Уточнения

Химиотерапи́я - лечение какого-либо инфекционного, паразитарного заболевания либо злокачественной опухоли (рака) с помощью яда или токсина, губительно воздействующего на инфекционный агент — возбудитель заболевания, на паразитов или на клетки злокачественных опухолей при меньшем отрицательном воздействии на организм больного.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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