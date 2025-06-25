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Океан мутирует: как лед и реки меняют климат Арктики

2:06
Наука

Плюм Лены — гигантский поток пресной воды, образующийся из речного стока и талого льда — стремительно расширяется по Восточной Арктике. Сегодня он достигает территорий, которые ещё недавно считались недосягаемыми для речного влияния. И это не предел.

Арктика
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jeremy Potter NOAA/OAR/OER., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Арктика

Недавнее исследование специалистов МФТИ и Института океанологии РАН выявило тревожную тенденцию: из-за ускоренного таяния льдов и усиления ветров опреснение поверхностного слоя океана резко возросло. Его толщина достигает 10-20 метров, и уже зафиксировано распространение пресных вод в 1300 км от Северного полюса.

Что такое плюм и почему это важно

Так называют опреснённый слой воды на поверхности океана, чаще всего связанный с рекой Леной, которая вносит основной вклад в этот процесс. Но на деле в формировании плюма участвуют и другие крупные реки: Колыма, Индигирка, Хатанга, Оленёк.

В 2019 году плюм достиг острова Врангеля и Чукотского моря, а на севере — вплоть до 78-й параллели. Его площадь тогда составила рекордные 870 тысяч квадратных километров.

"Ученые из МФТИ и ИО РАН исследовали, как распространяется плюм реки Лены… В последние годы плюм доходит до акваторий, ранее не подверженных влиянию речного стока", — отметили в пресс-службе МФТИ.

Что нас ждёт

Согласно климатическим моделям, сокращение ледяного покрова в ближайшие десятилетия продолжится. А значит, подобные аномальные случаи, как в 2019-м, могут стать нормой. Ученые не исключают, что плюм в будущем достигнет даже Берингова пролива.

Эксперты также акцентируют внимание на возможных последствиях: как это изменение повлияет на фитопланктон, морскую фауну и всю экосистему Арктики — вопрос, на который еще предстоит ответить.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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