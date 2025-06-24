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Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному

3:18
Наука

В апреле 2025 года внимание общественности было приковано не только к полётам знаменитостей на орбиту, но и к важным дискуссиям в ООН — о правилах освоения Луны и праве на её ресурсы.

Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Кто может владеть Луной?

Луна — не просто спутник Земли, а потенциальное место для добычи ресурсов и создания постоянных баз. Но с юридической точки зрения она остаётся "ничейной" территорией.

Согласно Договору о космосе 1967 года, подписанному более чем 115 странами, освоение космоса — дело всего человечества. Страны не могут заявлять права на участки поверхности или недр.

Однако договор оставляет пространство для разночтений. Например, в нём говорится о "должном уважении" к интересам других стран и допускается размещение объектов на Луне, к которым можно ограничить доступ.

Это создаёт почву для того, чтобы первыми оказавшиеся на месте государства или компании могли "защищать" свои интересы буферными зонами.

Проблема защиты и доступа

В апреле Комитет ООН по мирному использованию космоса опубликовал проект принципов добычи космических ресурсов.

Но документ не решает главное противоречие: как совместить свободный доступ и защиту объектов от повреждений.

Всё ещё неясно, как поступать в случае, если два лунохода одновременно окажутся на участке с водяным льдом. Кто будет в приоритете?

История Луны под угрозой

На Луне уже более 115 объектов, оставленных человечеством, — от "Аполлона-11" до китайской "Чанъэ-4". Эти места — часть культурного наследия, но никакие юридические механизмы их не защищают.

"Один неудачный манёвр или облако лунной пыли — и след Нила Армстронга может быть стёрт навсегда", — говорят активисты.

В 2011 году НАСА предложило создать буферные зоны радиусом до 2 км для сохранения американских артефактов. Эти меры не имеют силы закона, но могут стать основой для будущих правил.

Международное сообщество уже имеет опыт в защите всемирного наследия на Земле — почему бы не перенести этот подход на Луну?

Новый этап гонки

США планируют возвращение людей на Луну к 2028 году, Китай — к 2030-му. Частные компании и агентства готовят десятки миссий — почти все в южный полярный регион, где лед и постоянное освещение делают его идеальным для баз и добычи ресурсов.

Но в условиях правовой неопределённости каждая из этих миссий может повлечь споры — или даже конфликты.

Нужна чёткая система

Если международное сообщество не выработает понятных правил сейчас, первыми окажутся не только первопроходцы, но и те, кто сможет диктовать условия.

Чёткая юридическая база поможет избежать хаоса, сохранить лунное наследие и гарантировать, что освоение Луны станет шагом вперёд, а не повторением земных ошибок.

Уточнения

Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Наиболее популярна гипотеза о том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после "Гигантского столкновения" Земли и Тейи — планеты, схожей по размерам с Марсом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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