Нашли замену графиту: батареи станут мощнее и дешевле — проверка российских учёных

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если вместо дорогого графита в аккумуляторах использовать дешевый и более эффективный материал? Российские учёные нашли именно такое решение, которое может серьёзно повлиять на будущее накопителей энергии.

Фото: Веб-сайт МГУ Разработка натрий-ионных батарей

Почему графит больше не идеален

Сегодня аноды большинства литий-ионных аккумуляторов делают из графита. Он стабилен и относительно надёжен. Но есть проблема — его емкость ограничена, а для производства требуется высокая температура, около 3000 °C. Это делает процесс дорогим и энергозатратным.

Новый кандидат: полиароматические углеводороды

Учёные из "Сколтеха" исследовали органические материалы — полиароматические углеводороды (ПАУ), такие как нафталин, антрацен, тетрацен и пентацен. Они дешевле и потенциально эффективнее графита.

Старший научный сотрудник Илья Чепкасов объясняет:

"Последние несколько лет учёные активно смотрят в сторону органических анодов. В нашей новой работе мы встроили в ПАУ атомы лития, натрия, кальция, магния, рубидия и калия".

Удивительные результаты

В ходе моделирования выяснилось: емкость новых анодов с металлами на базе ПАУ в 1,2-1,3 раза выше, чем у графита. А с добавлением магния и кальция — уже в 2,3-2,6 раза.

Профессор Александр Квашнин подчёркивает:

"Емкость всех изученных кристаллов ПАУ с металлами значительно превосходит стандартные значения для графита".

Наибольшую эффективность показали комбинации тетрацена или пентацена с кальцием, литием или натрием. При этом объём материала практически не менялся, что особенно важно для стабильности аккумуляторов.

Что это значит для будущего

Если технология получит развитие, можно будет создавать батареи:

С большей емкостью.

По сниженной себестоимости.

С экологичными органическими компонентами.

Исследователи уверены: их находка может стать ключом к новым, более эффективным и доступным решениям хранения энергии.

Уточнения

Графи́т (от др.-греч. γράφω "записывать, писать") — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода.

