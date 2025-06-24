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Айсберг с историей: что будет с гигантом, дрейфующим 40 лет

2:35
Наука

Его размер сопоставим с Майоркой, вес — почти триллион тонн, а история путешествия длится почти 40 лет. Айсберг А-23а — настоящий гигант, покинувший шельфовый ледник Фильхнер-Ронн ещё в 1986 году. И всё это время он остаётся под наблюдением учёных и исследователей со всего мира.

Айсберг A23a
Фото: NASA GSFC by MODIS Land Rapid Response Team, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Айсберг A23a

Как рождаются имена айсбергов

Обозначение A-23а не случайно. Айсберги классифицирует Национальный центр данных по снегу и льду США (USNIC).

Буква "A" указывает на квадрант Антарктики, где он откололся. Число 23 — порядковый номер, а "a" — первая крупная часть после раскола основного массива. Были также фрагменты "b", "c" и т. д.

Танец в океане и загадочная ловушка

В течение многих лет айсберг почти не двигался, оставаясь прикованным ко дну. Но начиная с 2020 года, он стал дрейфовать на север.

В 2024 году произошло нечто странное: айсберг начал кружить в мощном водовороте у Южных Оркнейских островов — на глубине, где океан буквально закручивается из-за подводного мыса Пири-Бэнк шириной 100 км.

Этот вихрь — не случайность. Он был описан ещё в 1920-х годах британским физиком сэром Джеффри Тейлором и получил название "колонна Тейлора". Именно в ней А-23а оказался "в заточении" на несколько месяцев.

Столкновение с островом?

Позже айсберг всё же вырвался из этого захвата и направился к острову Южная Георгия. Опасения были серьёзные — его размеры превышают площадь самого острова, и ученые переживали за местную фауну. Однако в начале марта айсберг снова замер, теперь — в 73 км от суши.

Почему ему удалось освободиться от вихря — остаётся загадкой. Возможно, изменились течения, и вращение колонны Тейлора прекратилось. Интригующий вопрос сегодня — что ждёт А-23а дальше? Он всё ещё дрейфует, и наблюдение за ним продолжается.

Гигант под водой

Важно помнить: большая часть айсберга скрыта под поверхностью. Его толща уходит в воду на 300 метров, а над поверхностью возвышается лишь около 100 метров. Это делает маневры и перемещения особенно трудными для прогнозирования.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, "ледяная гора") — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Около 90 % объёма айсберга находится под водой.

Ю́жные Оркне́йские острова́ (англ. South Orkney Islands) — группа островов в южной части Атлантического океана, были открыты в 1821 году двумя охотниками на тюленей Натаниэлем Палмером и Джорджем Пауэллом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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