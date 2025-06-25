Дым от лесных пожаров вызывает эффект, о котором мало кто знает

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы могли не замечать, но даже слабый запах гари в воздухе может поставить под угрозу ваше здоровье. Американские ученые выяснили, что даже крошечное увеличение концентрации дыма от лесных пожаров — всего один микрограмм на кубометр воздуха — увеличивает риск развития сердечной недостаточности на 1,4% в ближайшие два года.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Booher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожары в Калифорнии

Что показало исследование

Специалисты Университета Эмори проанализировали данные о здоровье 59 миллионов пожилых американцев в возрасте от 65 лет, за период с 2008 по 2016 год. Все участники программы Medicare проходили регулярные медосмотры — особенно отслеживались заболевания сердца и кровеносной системы.

С помощью машинного обучения исследователи оценили, сколько именно дыма от лесных пожаров попадало в регионы проживания участников. Это позволило им сопоставить уровень загрязнения и состояние здоровья людей.

"Даже незначительное загрязнение воздухом от лесных пожаров оказывает непропорционально сильное воздействие на сердце”, — подчеркнула Хао Хуа, научный сотрудник Эмори.

Итоги пугают

Анализ показал: воздействие дыма имеет кумулятивный эффект. Частые, пусть и слабые, возгорания могут быть так же вредны, как редкие, но мощные пожары. Именно из-за этой особенности количество новых случаев сердечной недостаточности в США за последние годы выросло на 20 тысяч. И это число продолжит расти.

Глобальная проблема

По данным ВОЗ, хроническая сердечная недостаточность — одна из главных причин смерти в мире. Ею страдают более 25 миллионов человек, и каждый год 5-6% умирают из-за прогрессирования болезни. В развитых странах около 10% смертей от проблем с сердцем связаны именно с этой патологией.

Почему это важно

Лесные пожары больше не только экологическая угроза. Это — новый фактор риска, особенно для пожилых людей. В условиях глобального потепления, частота и масштаб пожаров только увеличиваются, а значит — с каждым годом дым будет всё чаще проникать в наши лёгкие и сердца.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

