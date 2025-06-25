Не боится помех: дрон на оптоволокне удивил возможностями

Связь с беспилотником на расстоянии до 25 километров — и всё это без радиосигналов. Кажется невозможным? Учёные из ПНИПУ доказали обратное.
В Пермском политехе разработали уникальную систему управления для оптоволоконных дронов под названием "Кукловод". Главная фишка — устойчивая связь через кабель, защищённая от радиоэлектронных атак и попыток перехвата. Классические проблемы — перегибы, обрывы кабеля и искажения сигнала — решены благодаря новому подходу.
"Учёные ПНИПУ разработали отечественную систему управления оптоволоконными БПЛА, которая не только минимизирует изгибы и предотвращает обрыв кабеля, но и способна передавать сигнал на расстояние до 25 км", — говорится в сообщении пресс-службы университета.
Новая катушка для дронов разработана так, чтобы кабель разматывался плавно — без рывков и перегибов. Это не просто улучшение — это шаг в сторону надёжности и маневренности на поле боя и в условиях активного радиоэлектронного противодействия.
Разработка проходит полигонные испытания и готовится к применению в зоне СВО. А всё это стало возможным в рамках стратегической программы "Приоритет 2030".
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.
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