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Не боится помех: дрон на оптоволокне удивил возможностями

1:39
Наука

Связь с беспилотником на расстоянии до 25 километров — и всё это без радиосигналов. Кажется невозможным? Учёные из ПНИПУ доказали обратное.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Без помех и обрывов

В Пермском политехе разработали уникальную систему управления для оптоволоконных дронов под названием "Кукловод". Главная фишка — устойчивая связь через кабель, защищённая от радиоэлектронных атак и попыток перехвата. Классические проблемы — перегибы, обрывы кабеля и искажения сигнала — решены благодаря новому подходу.

В чём суть технологии

"Учёные ПНИПУ разработали отечественную систему управления оптоволоконными БПЛА, которая не только минимизирует изгибы и предотвращает обрыв кабеля, но и способна передавать сигнал на расстояние до 25 км", — говорится в сообщении пресс-службы университета.

Новая катушка для дронов разработана так, чтобы кабель разматывался плавно — без рывков и перегибов. Это не просто улучшение — это шаг в сторону надёжности и маневренности на поле боя и в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Почему это важно

  • Связь устойчива даже в зонах действия систем РЭБ.
  • Дрон может двигаться с высокой скоростью, сохраняя связь.
  • Уже есть мелкосерийное производство и первые потенциальные покупатели.

Тесты и планы

Разработка проходит полигонные испытания и готовится к применению в зоне СВО. А всё это стало возможным в рамках стратегической программы "Приоритет 2030".

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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