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Сценарий, о котором молчат: когда потепление внезапно сменяется холодами

2:21
Наука

Климат Земли может резко поменять курс. И дело не только в парниковых газах и деятельности человека. Математическая модель, созданная физиками из Уральского федерального университета, раскрывает неожиданные механизмы, способные "переключить" климат планеты с потепления на похолодание — буквально в один момент.

Зима
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зима

Что может запустить похолодание

Исследователи из УрФУ смоделировали климатические изменения, опираясь на два параметра: среднюю температуру океана и массу льда на планете. Их расчёты показали, что такие явления, как падение астероида, движение литосферных плит, опреснение Мирового океана и извержения вулканов, способны не просто повлиять на климат, но и полностью изменить его траекторию.

"Климат может резко 'перескочить' с одной траектории на другую, — поясняет руководитель проекта Дмитрий Александров. — Это свойство заложено самой природой."

Почему это важно

Современные климатические сценарии в основном ориентированы на антропогенные факторы — выбросы CO₂, вырубку лесов, переход на электромобили. Однако учёные УрФУ подчёркивают: этих мер может оказаться недостаточно для изменения глобальной тенденции.

"Даже снижение выбросов парниковых газов не способно само по себе переключить климат с потепления на похолодание", — подчёркивается в исследовании.

Какие ещё факторы влияют

Климатическая динамика зависит от совокупности явлений:

  • Интенсивности солнечного излучения.
  • Вырубки и деградации лесов, особенно в Амазонии.
  • Космических событий.

Некоторые из них вызывают длительные циклы изменения климата (до 100 тысяч лет), другие приводят к краткосрочным колебаниям температуры. Именно сочетание этих факторов делает климатические изменения непредсказуемыми.

Главный вывод

Природа может в любой момент "вмешаться" в климатическую игру, изменив её правила. Мы не всегда сможем предсказать это — даже при самом строгом контроле выбросов и лесопользования.

Модель УрФУ напоминает: климат — не просто следствие наших действий, но и результат сложных, многоуровневых процессов, которые нам ещё предстоит полностью понять.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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