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Лазерный скачок: США показали, как будут заряжать технику будущего

2:36
Наука

Вооружённые силы США успешно передали мощный лазерный импульс энергии мощностью более 800 ватт на расстояние 8,6 километра. Этот прорыв стал частью масштабной программы DARPA под названием POWER (Постоянное оптическое беспроводное реле энергии), цель которой — сделать передачу энергии быстрой, безопасной и независимой от традиционных источников.

Лучи лазерных пушек POWER
Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лучи лазерных пушек POWER

Что сделали и как это работает

Последний эксперимент прошёл на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Мощный лазерный импульс длился 30 секунд и передавался с эффективностью около 20%.

Луч прошёл через отверстие, отразился от параболического зеркала и попал на солнечные элементы, где и был преобразован в энергию. Часть этой энергии даже пошла на… приготовление попкорна.

Но, конечно, DARPA не ограничивается развлечениями.

"Эти испытания, получившие название PRAD, — важный шаг на пути к передаче энергии в реальном времени — оттуда, где её легко получить, туда, где она действительно нужна", — говорится в заявлении агентства.

Почему это важно

Энергия в зонах стихийных бедствий и на полях сражений — это не просто роскошь, а насущная необходимость. Доставка топлива в такие районы сопряжена с рисками и затратами.

Поэтому технологии беспроводной передачи энергии (WPT) могут полностью изменить правила игры.

"Нет никаких сомнений в том, что мы полностью превзошли все ранее заявленные оптические демонстрации мощности и дальности", — подчеркнул руководитель программы POWER, Пол Джаффе.

От Теслы до дронов

Идея беспроводной энергии не нова — ещё в 1901 году Никола Тесла пытался реализовать её через свою знаменитую башню Уорденклифф. Но тогда технология опередила своё время.

Сегодня она снова на подъёме. Не только для военных, но и для космической энергетики. В космосе солнечный свет в 10 раз интенсивнее, чем на Земле, и сбор энергии на орбите с её последующей передачей на Землю становится всё более реальным сценарием.

Следующие этапы — передача энергии через сеть зеркальных реле и вертикальные лазерные траектории, где атмосферные искажения минимальны.

DARPA также рассматривает возможность использования технологии для питания беспилотников (БПЛА) в полёте — это может радикально продлить их работу без необходимости посадки.

Уточнения

Управле́ние перспекти́вных иссле́довательских прое́ктов Министе́рства оборо́ны США (англ. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) — управление Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил.

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - "усиление света посредством вынужденного излучения"), — устройство, преобразующее энергию накачки в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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