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Побеждает сахар и жир: вот как работает новый препарат

1:48
Наука

Что, если избавиться от лишнего веса и стабилизировать сахар в крови можно без вреда для пищеварения и потери мышечной массы? Ученые сделали это реальностью.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Исследователи из Австралии и Европы при участии Каролинского института создали инновационный препарат нового поколения. Он действует как эффективное средство против диабета и ожирения — и при этом не вызывает типичных побочных эффектов, знакомых пациентам, принимавшим лираглутид или семаглутид.

"Созданный нами препарат относится к совершенно новому классу. Он способен бороться с ожирением и инсулиновой невосприимчивостью без инъекций и с высокой безопасностью", — рассказывает доцент Каролинского института Шейн Райт.

Проблема старых решений

Современные лекарства, воздействующие на GLP-1-рецепторы, действительно снижают аппетит и вес. Но есть и обратная сторона: ухудшение работы ЖКТ и потеря мышечной массы. Это стало причиной для поиска более мягких альтернатив.

Решение — в структуре новой молекулы

Учёные синтезировали вещество, напоминающее по строению сосудорасширяющий препарат баметан. Оно активирует бета-адренорецепторы скелетных мышц, стимулируя сжигание глюкозы даже при низком уровне инсулина. При этом сердце не страдает — молекула действует точечно, без побочных реакций.

Результаты обнадёживают

Опыты на животных и добровольцах показали: "вещество-15" не уступает по эффективности лираглутиду, но не вызывает проблем с пищеварением и не провоцирует мышечную атрофию. Это делает его мощной и безопасной альтернативой существующим препаратам.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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