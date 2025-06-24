Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой

Во Франции обнаружили новую, 48-ю в мире, систему групп крови — "Gwada negative".
Единственной известной носительницей стала женщина с карибского острова Гваделупа. Об этом объявило Французское учреждение крови (EFS), спустя 15 лет после того, как у пациентки впервые нашли необычное антитело во время планового обследования перед операцией.
Долгое время ученые не могли установить природу редкого феномена, но в 2019 году с помощью высокоточной ДНК-секвенции удалось выявить уникальную генетическую мутацию. Женщина унаследовала её от обоих родителей и, по словам исследователей, "совместима только сама с собой".
Название "Gwada negative" выбрано в честь происхождения пациентки и, по мнению ученых, легко запоминается и звучит хорошо на разных языках.
Теперь специалисты надеются найти и других носителей этой редкой группы, что поможет расширить возможности медицинской помощи людям с необычными типами крови, передает sciencealert.
Антитела́ иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.
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