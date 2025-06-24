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Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой

1:07
Наука

Во Франции обнаружили новую, 48-ю в мире, систему групп крови — "Gwada negative".

Пробирки с венозной кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с венозной кровью для исследования

Единственной известной носительницей стала женщина с карибского острова Гваделупа. Об этом объявило Французское учреждение крови (EFS), спустя 15 лет после того, как у пациентки впервые нашли необычное антитело во время планового обследования перед операцией.

Долгое время ученые не могли установить природу редкого феномена, но в 2019 году с помощью высокоточной ДНК-секвенции удалось выявить уникальную генетическую мутацию. Женщина унаследовала её от обоих родителей и, по словам исследователей, "совместима только сама с собой".

Название "Gwada negative" выбрано в честь происхождения пациентки и, по мнению ученых, легко запоминается и звучит хорошо на разных языках.

Теперь специалисты надеются найти и других носителей этой редкой группы, что поможет расширить возможности медицинской помощи людям с необычными типами крови, передает sciencealert.

Уточнения

Антитела́ иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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