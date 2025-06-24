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Невероятный прорыв: солнечные элементы, которые работают при 65°C без потери мощности

1:26
Наука

Ученые из Южной Кореи (УНИСТ) разработали новую технологию солнечных элементов, которая делает их более эффективными и долговечными.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Команда под руководством профессоров БонгСу Кима, Джин Ён Кима и Дон Сока Кима использовала многофункциональный слой для переноса дырок (mHTL) в перовскитно-органических тандемных солнечных элементах. Это позволило достичь высокой эффективности преобразования энергии — 24,73% и напряжения в 2,216 В, что является отличным показателем для гибких, тонких панелей.

Такие элементы подходят для носимой электроники и встраиваемых солнечных панелей на здания. Новый материал помогает лучше извлекать заряды, снижает потерю энергии и улучшает стабильность. Даже при нагреве до 65 °C устройство сохраняло более 80% начальной эффективности.

Развитие солнечных технологий важно для перехода к чистой энергии. Солнечная энергетика уже является самым дешевым источником электроэнергии и скоро станет лидером среди возобновляемых источников.

По словам ученых, эта разработка способствует созданию тонких, гибких и эффективных солнечных панелей нового поколения, передает yahoo.

Уточнения

Электри́ческий заря́д (коли́чество электри́чества) — физическая скалярная величина, показывающая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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