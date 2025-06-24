Чёрные списки и штрафы: что ждёт владельцев телефонов с перепрошивкой

В России планируют создать единую базу IMEI-номеров мобильных устройств, чтобы бороться с кибермошенниками.
Минцифры предлагает запретить изменение этих уникальных кодов, которые позволяют определить устройство в сети. Также планируется ввести "чёрные списки" номеров, использованных для перепрошивки телефонов. Изменение IMEI станет незаконным, а попытки манипуляции будут пресекаться, пишут Известия.
Это поможет блокировать украденные и нелегально ввезённые гаджеты, а также ограничит действия мошенников, использующих СИМ-боксы и подменяющие устройства для обмана. Пока законопроект обсуждается, но в будущем в него могут внести административные и уголовные санкции.
Эксперты считают, что централизованная база IMEI усилит защиту пользователей и осложнит работу мошенников
IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования) — это номер, обычно уникальный, для идентификации телефонов GSM, WCDMA и IDEN, а также некоторых спутниковых телефонов. Имеет либо 15 цифр в десятичном представлении, где последняя цифра — контрольная по алгоритму Луна, либо 16, где две последние цифры — это версия программного обеспечения мобильного устройства.
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