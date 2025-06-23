54% сотрудников испытывают это: как предотвратить катастрофу

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1:20
Наука

Руководителям стоит обратить внимание на новый тревожный тренд в офисах — "тихая надлом" (quiet cracking).

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Это состояние, при котором сотрудники, не теряя интереса к своей работе, начинают чувствовать себя недооцененными, отрезанными от карьерного роста и постепенно теряют мотивацию. В отличие от выгорания и "тихого увольнения", этот процесс развивается незаметно, но влияет на продуктивность и вовлеченность не меньше.

Согласно исследованию TalentLMS, 54% опрошенных сотрудников в США сталкивались с признаками "тихого надлома", а 20% — регулярно. При этом сотрудники продолжают выполнять обязанности, но с нарастающим чувством неудовлетворенности и отстраненности. Это может серьезно навредить бизнесу: по данным Gallup, потери от невовлеченности составляют $8,8 трлн в год, передает inc.

Чтобы предотвратить "тихий надлом", компании стоит:

1. Развивать обучение для сотрудников как способ повышения уверенности;
2. Создавать персонализированные и постоянные программы обучения;
3. Регулярно запрашивать обратную связь в индивидуальном формате;
4. Публично и искренне признавать достижения сотрудников.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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