Кибератака или ошибка системы? Вот как понять, что ваш аккаунт действительно в опасности

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1:06
Наука

Многие пугаются уведомлений о "подозрительной активности", но не каждое из них означает взлом.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Часто это просто реакция системы на вход с нового устройства, Wi-Fi или ошибку при вводе пароля — повод для проверки, но не для паники.

Реальный взлом можно заподозрить, если в аккаунте появляются действия, которых вы не совершали: новые фото, сообщения незнакомцам, жалобы друзей на странные просьбы "от вас". В таких случаях нужно срочно принимать меры.

Прежде всего, убедитесь, что уведомление не фишинг. Никогда не переходите по ссылкам из писем, входите только через официальный сайт или приложение, пишет "Царьград".

Если угроза реальна, сразу меняйте пароль (он должен быть сложным) и включайте двухфакторную аутентификацию. Также проверьте связанные сервисы: почту, облако, банковские приложения.

Не забывайте обновлять резервные контакты для восстановления доступа — это поможет избежать потери аккаунта в критический момент.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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