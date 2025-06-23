Гигантская рогатка для космоса: спутники на орбиту можно выводить необычным способом

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Калифорнийский стартап SpinLaunch предлагает необычный способ запуска спутников — с помощью гигантской "рогатки", без ракетного топлива.

Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Вместо огня и пламени используется вращающаяся платформа внутри вакуумной камеры, которая разгоняет спутник и выбрасывает его в космос.

Такая система работает на электричестве, что делает запуск дешевле и экологичнее по сравнению с традиционными ракетами.

SpinLaunch уже провела серию успешных тестов, показав, что технология может быть надежной и масштабируемой. Цель компании — к 2026 году выводить спутники на орбиты до 600 миль. Устройство уже выдерживает ускорения до 10 000 g, а конструкция из прочного углеволокна и миниатюрные электронные компоненты позволяют спутникам выдерживать экстремальные нагрузки.

Хотя идея напоминает средневековые катапульты и соревнования по запуску тыкв, SpinLaunch использует современные материалы, симуляции и инженерные решения, чтобы сделать её пригодной для космоса. Компания уже получила поддержку от NASA, Airbus и других крупных партнеров.

Использование электричества вместо топлива снижает выбросы и сохраняет озоновый слой, что делает технологию особенно актуальной в условиях роста интереса к экологичным решениям. SpinLaunch также готовит орбитальную площадку для запуска на побережье и планирует выход на мировой рынок малых спутников, передает thebrighterside. news.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

