Хищник из бездны: учёные нашли реальное существо из фильма ужасов

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В котловине Атакама на глубине более 8000 метров ученые совершили открытие, которое больше напоминает сцену из фильма ужасов.

Фото: commons.wikimedia by Eric A. Lazo-Wasem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бокоплав, Gammarus fasciatus

Они обнаружили неизвестного ранее морского хищника — ракообразное длиной всего 4 см, но с невероятной скоростью и охотничьими инстинктами. Существо, получившее название Dulcibella camanchaca, стало новым звеном в понимании жизни в самых суровых условиях на планете.

Котловина Атакама — это одна из самых глубоких и негостеприимных впадин на Земле. Температура воды близка к нулю, солнечный свет не проникает сюда вовсе, а давление способно раздавить большинство живых организмов. Однако природа вновь доказывает, что адаптация возможна — и даже процветает.

Новый вид оказался эндемиком — он обитает только в этом районе, на глубинах от 7000 до 8000 метров. Это делает его единственным в своем роде охотником такого масштаба в зоне хадала — самого нижнего уровня океанических глубин. Ученые отмечают, что поведение Dulcibella camanchaca отличается от других глубоководных видов: он активно перемещается, находит и атакует добычу.

Кроме самого хищника, исследователи обнаружили тревожный факт — в пробах со дна зафиксированы высокие уровни загрязнения, в частности полихлорированных бифенилов (ПХД). Это доказывает, что даже самые отдаленные уголки Земли не защищены от воздействия человека.

Тем не менее, открытие дает надежду на расширение знаний о том, как зарождается и развивается жизнь в экстремальных условиях. Глубоководные впадины считаются естественной лабораторией, аналогичной средам, которые могут существовать на спутниках Юпитера и Сатурна — таких как Европа и Энцелад. Условия в котловине напоминают внеземные миры, а значит, понимание этих процессов может стать ключом к астробиологии.

Dulcibella camanchaca — это не просто биологическая сенсация, а символ того, как мало мы знаем о собственном океане. И, возможно, за каждой глубиной скрываются открытия, способные изменить науку, экологию и представления о жизни во Вселенной.

Уточнения

Бокопла́вы или разноно́гие (лат. Amphipoda), — отряд высших раков из надотряда Peracarida.

