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Секреты золотого диска: что «Вояджер-1» уносит в бесконечность

Наука

Один из самых выдающихся космических зондов в истории — "Вояджер-1" — уже совсем скоро установит новый символический рекорд. В ноябре 2026 года он окажется на расстоянии одного светового дня от Земли — это более 25,9 миллиардов километров. Это не только инженерное достижение, но и напоминание: космос — это бесконечность, которую мы лишь начинаем понимать.

Планеты солнечной системы
Фото: Freepik by pikisuperstar
Планеты солнечной системы

Запущенный в 1977 году в рамках программы NASA, "Вояджер-1" стал первым объектом, созданным человеком, который покинул пределы гелиосферы. Сегодня его скорость превышает 61 000 км/ч. На борту — золотой диск с информацией о нашей планете, голосами Земли, музыкой и схемами. Это межзвездное "письмо в бутылке" направлено в бесконечность.

Но с каждым годом поддерживать связь с зондом становится всё труднее. На отправку сигнала уходит 23 часа — почти полный земной день. Команды с Земли доходят с гигантской задержкой, а антенны Deep Space Network перегружены другими миссиями. В то же время "Вояджер-1" уже давно вышел за пределы гелиопаузы — границы, где солнечный ветер уступает давление межзвездной среды.

Определение границ Солнечной системы — один из философских и научных вопросов. Одни астрономы считают её окончанием гелиосферы, другие указывают на облако Оорта, за которым начинается путь к ближайшей звезде — Проксиме Центавра.

Будущее "Вояджера-1" предопределено. Его радиоизотопные термоэлектрические генераторы (RTG) начнут умирать ближе к концу XXI века. Тогда он перестанет передавать данные, и мы больше не услышим его. Но сам аппарат продолжит путь по инерции, возможно, еще миллионы лет, пока не столкнётся с чем-то или не будет притянут гравитацией иной звезды.

"Вояджер-1" — не просто зонд. Это символ человеческого стремления к познанию и выхода за пределы известного. Его путешествие — это и наше путешествие: от планеты, полной вопросов, к безмолвной бесконечности.

Уточнения

«Вояджер-1» (англ. Voyager-1; буквально ─ «Странник») — американский космический зонд, исследующий Солнечную систему с 5 сентября 1977 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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