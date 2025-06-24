Озёра глубиной в тайну: почему их сложнее изучать, чем Марианскую впадину

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, самое глубокое место на планете — Марианская впадина, и именно туда человечество уже давно спустилось. А вот с некоторыми озёрами — засада: вроде мелководье, а дна не видать.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

В 1960 году батискаф "Триест" достиг дна Марианской впадины — 11 километров вниз, в абсолютную тьму и адское давление. Почему туда получилось? Потому что впадина — это геологический ров, образованный столкновением литосферных плит. Рельеф у неё предсказуем: круто вниз, потом ровное дно. Оборудование проектировалось под такую задачу, и его подготовили основательно.

А теперь — к озёрам. Они — другая история. Часто формируются из вулканов, ледников, рек и прочих природных прихотей. Их дно — хаос: неровности, карстовые пустоты, подводные пещеры. Байкал, например, хоть и изучен вдоль и поперёк, до сих пор таит сюрпризы.

Плюс — техника. Батискаф для впадины — дорогая игрушка. А в озёрах обычно работают с эхолотами и зондами, которые могут теряться в густом ила, не видеть в узких пещерах или "прыгать" на рельефе. Иногда проще достать камень с Луны, чем точные данные с глубины старого озера.

Некоторые озёра ещё и "живые": они текут, перемещаются, затягиваются осадками, создавая иллюзию дна там, где его нет. Или наоборот — прячут настоящий провал в толщах мягких пород.

Так что Марианская впадина, при всей своей глубине, оказалась проще, чем загадочные и своенравные озёра.

Уточнения

Мариа́нский жёлоб (Мариа́нская впа́дина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле.

